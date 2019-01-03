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影／都買同一種！他存股10年「每月加薪6.8萬」　猛滾出1300萬資產：不賣

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記者黃君瀚／綜合報導

本站前（2017）年新聞〈小資男存股10年「只買金融股」 每月加薪7.3萬〉，報導了神人男網友獨特理財之道，他把賺到的錢全部拿去買較穩定的「金融股」，踏實領取股息收入。近日他再度更新文章，回報2018年收益，雖然整體配股、配息總額下滑，但在整體市值上漲之下，資產累積已破1300萬元，堪稱投資典範。

▲▼鈔票,100元,投資,小資。（圖／記者張一中攝）

▲男網友分享存股不敗心法，來來去去只有一招，買金融股。（圖／記者張一中攝）

網友「陳小罐」早在2016年時就在Mobiel01發文〈存股的你 今年配了多少？〉定期分享他的存股之路。他說，最初踏入股海時是先存了一大筆錢，累積約650萬元本金一次投入，之後再把拿到的股息持續投入存股，只買金融股一種。努力到了2016年，他股息、股利共領了90萬元，股市資產累積到了900萬元上下。

2017年時，他結算年度成績，股息、股利一共配了87萬元，雖然跟去年相比少了3萬元，不過市值增加247萬元，正式突破1000萬元大關。他當時表示，資產中有一棟買地自建的房子，由於利息不高沒打算很快還完，另外現金活存控制在20到30萬元備用，股票則是10年努力，陸續一直買進靠複利累積出來的，「不是一瞬間有那麼多錢，直到現在（資產）累積到1000多萬（元）。」

股市、投資、理財、證卷交易、股票（圖／記者黃克翔攝）

▲不管經濟起落、股票漲跌，他努力10年堅持不賣。（圖／記者黃克翔攝）

時間快轉到2018年，他再次盤點投資成績，股息、股利下滑至82萬元，換算每月加薪6.8萬元，另外市值增加了321萬元，累積在股海中的資金已破1300萬元，「又是越配越少，市值越來越多。」

「萬丈高樓平地起，只要有開始，總有一天會蓋成高樓大廈！」陳小罐不藏私分享買金融股的訣竅，他說官股銀行比較穩定，存股求的就是安穩領股息、股利，而他心情基本上不受市值變動影響，不想賣才能長久，「只要多存個幾年，你就會對於本金無感......不要因為股價失去信心。」

他建議有心加入的新手，可以先買幾張官股銀行股試試水溫，會比較安全，慢慢開始領股息、股利，「如果覺得不錯，在（再）慢慢投入資金，越滾越大越多。」他說，這10多年光陰不論股價高低，都不受誘惑、不賣持股，為了建立穩定的現金流，即使退休也不怕，「我的目標是領股息、股利，當以後不想工作還有錢，可以源源不絕的花用！」

►小資男存股10年「只買金融股」　每月加薪7.3萬...網跪神人！

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▼存了650萬元投入股市行列，除了年年靠配股配息大加薪，資產市值更累積到了1300餘萬元。（圖／記者張一中攝）

金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／記者張一中攝）

ET快訊
都買同一種！他存股10年「每月加薪6.8萬」　猛滾1300萬
500元安太歲！她怨「整年不順」一看虧慘　網傻眼：功德無量
和閨蜜吃完飯男友拒幫買單！安妮：好丟臉

關鍵字：mobile01,存股,金融股

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