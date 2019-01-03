香港玩具業害怕貿易戰　考慮出走大陸前進越南、印度

▲香港玩具商擔心美中貿易戰可能會對他們造成影響。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

美中貿易戰延燒至今，已經有許多在中國大陸設廠的企業紛紛出走，雖然美中雙方目前仍處於為期90天休兵期中，但據外媒報導，目前尚未遭受波及的香港玩具業，考量到未來休兵期結束後，川普政府的關稅可能會衝擊玩具業，因此正可慮將工廠遷出中國大陸。

據《南華早報》報導，目前美國的玩具，10個當中有9個是在中國大陸製造，香港貿易發展局玩具業諮詢委員會主席陳永麟（Lawrence Chan Wing-luen）表示，雖然目前貿易戰並未波及製玩具商，但相關廠商都擔心未來可能仍會受到貿易戰衝擊，因此都紛紛考慮要將生產基地遷出中國大陸，越南、印尼和印度都是可能遷往的國家。

他也指出，雖然目前美中雙方處於貿易戰，但美國的聖誕節銷售情況較預期來的好，且今年預計會有多部重磅電影上映，將有助於推動授權商品的銷售。但他仍認為，貿易戰是使許多香港玩具商遷出中國大陸的重要原因。他表示，近年來在中國大陸生產製造的成本逐漸提升，廠商的利潤已經在逐漸減少，現在又多了貿易戰來增加額外的風險。

陳永麟也提到，約莫20年前，中國大陸約有超過3000家玩具工廠，但現在大約只剩2000家。而香港最大的玩具製造商之一地Wah Shing Toys在中國大陸廣東省約有20,000名員工，報導指出，該公司董事Francis Wong Wai-cheuk曾表示，目前公司正在考慮搬遷事宜，「我們正在考慮遷往越南或印度，因為那裡有大量的勞動力。」