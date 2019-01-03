女兒被壁爐砸死2年　傷心母上網募款54萬想要大家「幫她生」

▲雖然有生育困難，女仍希望能再擁有成為人母的機會。（圖／翻攝自Facebook／Natasha Azadi）

國際中心／綜合報導

英國約克郡4歲女童潔西卡(Jessica Azadi)2年前不幸遭大理石壁爐砸死，她的30歲母親阿札迪(Natasha Azadi)因為想要再生出另一名孩子，特地開了募款活動希望大家能夠幫忙捐錢，計畫金額籌到1萬4000英鎊（約台幣54萬元），以解決她的生育問題。

目前單身的阿札迪是一名護理師，她的女兒2年前在位於提斯河畔索納比(Thornaby)的家中，不幸遭倒塌的壁爐壓傷頭部，抵達醫院時人已經死亡，經歷喪女之痛後她仍然對生子這件事情懷抱著希望，「我不希望她被帶走，如果沒發生這件事，我會很高興她是我唯一的孩子」，但還是渴望自己能再成為人母。

阿札迪表示，「我一直很想生更多的孩子，我覺得我有時間，自己還年輕」，但她其實是生育困難的體質，醫生告訴她，如果想要再求子，只能嘗試體外人工授精(IVF)，且只有40%的成功機會。

「我不是一個愛向外求援的人，因為我知道很有多女性也都面臨生育困難的問題，但我看到了一些女孩所設立的頁面，最後仍決定上網募款。」阿札迪的募款目標是1萬4000英鎊，頁面才上線9天，已經成功獲得1910英鎊（約台幣7萬元），目前她也在努力工作，希望能早日籌到足夠的費用。