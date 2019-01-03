父挑戰《蒙上你的眼》拉孩撞牆　Netflix：別因電影傷害自己

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Netflix的新電影《蒙上你的眼》（Bird Box）於去年12月21日上映，改編自同名暢銷小說，角色完全不能張開眼，必須透過聲音來生存。電影爆紅後，引起許多網友爭相模仿，因此Netflix於2日在推特上特別呼籲，「不要因《蒙上你的眼》傷害自己」。

綜合外媒報導，《蒙上你的眼》由奧斯卡影后珊卓布拉克主演，導演則由「夜班經理」、「更美好的世界」的金獎導演蘇珊娜.畢爾執導。電影劇情跨越5年之久，在5年前因怪物透過人體視覺入侵人類，導致社會上大多數人自殺，而5年後，女主角梅洛莉必須蒙著眼睛，保護自己的2個孩子逃離險境，過程中也嚴禁小孩拿掉眼罩。

▲Netflix呼籲民眾請勿隨意模仿《蒙上你的眼》。（圖／截自Netflix推文）

據Netflix的說法，《蒙上你的眼》在發布後的前7天，成為其平台上觀看次數最多的電影。社群媒體也引來眾多網友模仿，其中一則影片可以看到，一名父親將自己與家人眼睛蒙上，牽著年約10歲及2歲的孩子模仿電影逃命的樣子，殊不知因父親看不到，將2歲的孩子拉去撞牆，畫面雖然好笑但也相剛危險。

報導指出，網友們將眼睛蒙上的影片上傳後，以「BirdBoxChallenge」的標籤表示挑戰。對此，Netflix在推特呼籲民眾，不要模仿這些危險行為，「不敢相信我必須這樣說，但是請不要因為《蒙上你的眼》的挑戰而傷害自己，我們感謝這樣的愛，但別因為這樣進入醫院」。

Bird Box challenge #BirdBox #BirdBoxChallenge pic.twitter.com/6dyHVFEX5s — Enrique Ruano (@enrique_ruanox) 2018年12月28日

