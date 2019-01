父挑戰《蒙上你的眼》拉孩撞牆　Netflix：別因電影傷害自己

國際中心/綜合報導

Netflix的新電影《蒙上你的眼》(Bird Box)於去年12月21日上映,改編自同名暢銷小說,角色完全不能張開眼,必須透過聲音來生存。電影爆紅後,引起許多網友爭相模仿,因此Netflix於2日在推特上特別呼籲,「不要因《蒙上你的眼》傷害自己」。

綜合外媒報導,《蒙上你的眼》由奧斯卡影后珊卓布拉克主演,導演則由「夜班經理」、「更美好的世界」的金獎導演蘇珊娜.畢爾執導。電影劇情跨越5年之久,在5年前因怪物透過人體視覺入侵人類,導致社會上大多數人自殺,而5年後,女主角梅洛莉必須蒙著眼睛,保護自己的2個孩子逃離險境,過程中也嚴禁小孩拿掉眼罩。

▲Netflix呼籲民眾請勿隨意模仿《蒙上你的眼》。(圖/截自Netflix推文)

據Netflix的說法,《蒙上你的眼》在發布後的前7天,成為其平台上觀看次數最多的電影。社群媒體也引來眾多網友模仿,其中一則影片可以看到,一名父親將自己與家人眼睛蒙上,牽著年約10歲及2歲的孩子模仿電影逃命的樣子,殊不知因父親看不到,將2歲的孩子拉去撞牆,畫面雖然好笑但也相剛危險。

報導指出,網友們將眼睛蒙上的影片上傳後,以「BirdBoxChallenge」的標籤表示挑戰。對此,Netflix在推特呼籲民眾,不要模仿這些危險行為,「不敢相信我必須這樣說,但是請不要因為《蒙上你的眼》的挑戰而傷害自己,我們感謝這樣的愛,但別因為這樣進入醫院」。

When your husband finishes watching Bird box and is listening for the birds #BirdBoxNetflix #birdboxchallenge pic.twitter.com/i4CldWpeI6