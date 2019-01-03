日本推超狂「健身辦公桌」！工作也要「踩飛輪」逼死上班族

▲健身辦公桌售價約為5.2萬日幣。（圖／取自Bauhutte官網）



國際中心／綜合報導

許多上班族每天忙碌工作，朝九晚五，導致沒有時間運動，連帶影響身體健康，日前就有日本廠商發明一款「健身辦公桌」，完美解決上班族沒時間運動的困擾。這款健身辦公桌結合了辦公桌與飛輪，讓上班族可以一邊在桌上使用電腦，雙腳一邊踩飛輪，在工作之餘也可以達成運動目標。

根據《日本經濟新聞》報導，辦公家具品牌Bauhutte日前推出一款健身辦公桌（Exercise Desk），強調只要使用這款辦公桌，便可以「一邊工作、一邊運動」。不論消費者是為了健康、減肥或是排解壓力，都能夠有效利用上班時間健身。這款健身辦公桌整套定價為5.2萬日幣，包含桌面、座椅以及飛輪裝置，消費者同時也可以選擇單買帶有飛輪的椅子，售價約為2.8萬日幣。

健身辦公桌的長為110公分、寬78公分、高98.5公分，辦公桌的桌面與座椅高度都可以自行調整，而飛輪的踏板也有8個強度可以選擇，消費者可依照個人喜好調整強度。

負責研發設計的Bauhutte公關久堀悌子表示，為了保護與促進員工的健康，有越來越多企業購買戰力是辦公桌或是在辦公室設置有運動器材的休息空間，而邊工作邊健身，既能放鬆大腦，又能提高工作效率。為了適用於辦公室環境，該品牌也特別在桌面側邊與座椅下設計置物空間，增加實用性。