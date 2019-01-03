「哥哥奪走我的第一次」　她3歲起遭怪物兄長性虐待長達9年

▲ 英國女子自3歲起遭哥哥性虐待。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

「我那看似完美的哥哥奪走我的第一次。」住在英國蘭開夏郡弗利特伍德市的哈欽森一家人在附近居民眼中溫馨又美滿，但鄰居不知道的是，哈欽森家年輕的女兒長期遭受親生哥哥性侵害。23歲的奧莉維亞（Olivia Hutchinson）日前受訪時，首度透露她噩夢般的過去，而她第一次被現年25歲的哥哥布蘭登性虐待時還只有3歲。

奧莉維亞說道，「我記得從3歲起，布蘭登（Brandon Hutchinson）就開始虐待我。隨著他年齡的增長，這種虐待逐漸演變成性侵。我被迫背負著那些可怕的回憶過生活，直到2014年，我終於鼓起勇氣告訴了媽媽。沒人知道他是一個什麽樣的怪物，他奪走了我的童貞，我厭倦了生活在謊言中。」

▲ 左起為布蘭登、珍妮特及奧莉維亞，攝於2010年。（圖／翻攝自每日郵報）

她的母親珍妮特（Janet）在奧莉維亞18歲那年，從女兒口中得知自己看似完美的兒子實際上是個性侵犯，讓她感到「很不舒服」，但馬上決定支持她的女兒，立刻報警。她們如今出面分享自身經歷，以幫助其他受害者找回信心，大聲說出自己的想法，爭取公平的對待。

布蘭登2015年1月被以9條罪名定罪，判9年徒刑，目前已服刑4年多。奧莉維亞說道，「謝天謝地，我媽媽真的很支持我，而且馬上就相信我了。當布蘭登被判9年監禁時，我如釋重負，感覺我終於可以把過去拋在腦後了。」

但她也補充，「我永遠不會忘記發生在我身上的事情，他濫用了我哥哥的地位。直到我12歲的時候，他才停止虐待我，因為我已經長大，能夠理解他的行為是錯誤的，也有足夠的勇氣說不。我的童年被我哥哥毀了，但我不會讓他毀了我的未來。」