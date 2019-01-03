iPhone銷售差　庫克自爆：換電池讓舊手機壽命延長是原因

▲蘋果似乎正有意無意地延長iPhone的使用年限，果粉購入新機的意願也隨之降低。（圖／ETtoday示意圖）

財經中心／綜合報導

蘋果周三（2）盤後宣布下調營收展望，為2007年來首次推出iPhone後，首次釋出的財測預警。蘋果執行長庫克（Tim Cook）在致投資人的信函中將調降展望的主因歸咎於中國大陸經濟放緩及iPhone新機更換情況不如預期。

自上周五（12月28日）以來蘋果市值已蒸發超過3500億美元（約新台幣10.9兆元），蘋果下調展望的消息一出，又使蘋果周三盤後股價一度下探144.51美元。

庫克在信函中承認，iPhone的營收低於預期，使得蘋果本季的營收低於原先預期，而究其主因，是由於iPhone的新機更換沒有想性中那麼強勁。換機不踴躍的原因除了整體經濟挑戰外，還有電信補助減少、強勢美元及換電池的降價方案等因素。

事實上，蘋果似乎正有意無意地延長iPhone的使用年限。蘋果2017年被爆出「降速門」事件，蘋果為此立即道歉止血，並推出為期一年的降價更換電池方案。隨後去年推出的iOS 12作業系統更新，專注於性能的提升，不少使用較舊款機型的使用者都聲稱iOS 12彷彿讓手機「回春」，可以再戰一年。

蘋果在iOS 12更新中，加入監控電池電量的功能，並使電池健康度的檢測更為透明，讓使用者更能能掌握換電池的時機，直至去年底來，iPhone續航力不足的問題被大大消彌，更換iPhone的主要理由也一併消散，果粉購入新機的意願也隨之降低。隨著新款iPhone價格屢創新高，果粉寧願花小錢延長手機壽命，也不會花大錢升級新機。

▲就大中華地區的iPhone、Mac以及iPad的銷售數據來看，蘋果的全球營收年增率下降超過100%。（圖／達志影像／美聯社）

另外，信函中也提及，上一季時蘋果就預期在一些主要新興市場將會面臨挑戰，但並未預見到經濟衰退的程度，特別是在大中華地區。大部分產品的個別營收都不及預期，且就大中華地區的iPhone、Mac以及iPad的銷售數據來看，蘋果的全球營收年增率下降超過100%。

隨著不確定性增加及美中貿易緊張局勢進一步升級，中國大陸經濟自去年下半年開始放緩，蘋果在中國大陸零售店的流量和通路合作夥伴數量也在下降，大中華地區智慧型手機上場正顯著的萎縮。不過即便如此，蘋果仍看好中國大陸的業務前景。

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