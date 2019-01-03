南亞科12月營收48.29億元　創15個月新低

▲南亞科總經理李培瑛。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

記憶體吹冷風，記憶體廠南亞科（2408）今（3）日率先公布（12）月營收為48.29億元，跌破50億元整數關，月減10.62%，年減18.87%，不僅是連四個月衰退，還創15個月新低；全(2018)年累計合併營收為847.22億元，較2017年度增加54.27%。

南亞科總經理李培瑛日前法說會表示，受到中美貿易關稅及CPU短缺影響，第4季DRAM需求相對上半年預估來的保守，長期走勢仍需密切觀察「一切看川普」。

南亞科也調整第4季度位元銷售量，較前季減少中十位數字百分比；全年位元出貨量較去年成長約40%。

李培瑛不諱言表示，中美貿易關稅問題不光影響記憶體需求，而會對整體經濟都有影響；從大廠看到需求端趨於保守、投片量有減少現象。

展望今年第1季，李培瑛表示，第4季DRAM需求相對上半年預估來的保守，就連第4季平均售價（ASP）也微幅調降，估季減5%上下。

此外，根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)最新調查，由於記憶體三巨頭都放緩投資計畫，包括三星和SK-海力士，市占第三名美光也下修今年資本支出，統計全球DRAM的資本支出總金額，預估將達180億美元，年減約10%，是八年來最保守，顯示記憶體需求持續看衰。

南亞科將於本（1）月15日舉行法說會，市場除了關注上季營運成果，及DRAM平均售價（ASP）；記憶體第1季需求衰退情形及展望亦備受矚目。