　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險 | 財經脈動

年節採購旺季將屆　食品股南僑、卜蜂、大成價量齊揚

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲大成集團副總裁韓家寅（圖右）表示，大成今年擴大多元布局，積極跨入消費食品通路，開出檀島咖啡全球第一家外帶店。（圖／大成提供）

▲大成集團副總裁韓家寅（圖右）表示，大成今年擴大多元布局，積極跨入消費食品通路，開出檀島咖啡全球第一家外帶店。（圖／大成提供）

記者林淑慧／台北報導

農曆春節將近，帶動肉品等採購需求，帶動食品股業績看俏。台股今（3）日開盤表現不佳，但卜蜂、大成、南僑等個股吸引買盤佈局；卜蜂盤中一度攻上56.9元、漲幅達4.5%，突破年線，終場收在55.1元、漲幅1.29%，大成、南僑也同步收紅。

法人表示，美中貿易戰下周又將繼續談判，牽動國際原物料行情走勢，食品股在進入第四季產業旺季，加上屬內需股較不受貿易戰衝擊，近期吸引買盤持續進駐，帶動卜蜂、大成兩檔個股再度價量齊揚。

近年營運結構已朝向多角化轉型的卜蜂，在近期非洲豬瘟疫情有擴大趨勢，國內防疫工作升為國安層級，養殖業者在預期心理影響下，對飼養將更為謹慎，肉品供應量將更為緊縮，法人預估卜蜂、大成今年第一季的業績，可望優於去年同期表現。

▲台灣卜蜂企業日前召開法說會，董事長鄭武樾（圖中）報告公司近期營運概況。（圖／記者林淑慧攝）

▲台灣卜蜂日前召開法說會，董事長鄭武樾（圖中）報告公司近期營運概況。（圖／記者林淑慧攝）

大成今年擴大多元布局，跨入消費食品與自有品牌通路，使獲利受原物料行情波動的影響降低，旗下自營食材及食品調理據點，加強分點擴張，預估加工食品全年營收可望有雙位數成長，營收可望從去年的10億元倍增至20億元，前景審慎樂觀。大成今日股價收在34.1元、漲幅0.89％。

另外，法人分析，南僑在大陸油脂市場排名第一，去年第四季大陸市場銷售量可望持續成長一成，且受惠於消費升級政策，營利率可望持續改善，今日股價同步收紅、每股為47.05元，亦看好其後市表現。

ET快訊
林采緹「宣布砍掉重練」　母子照少胡睿兒網猜：要離了？
金門死豬確認感染非洲豬瘟！1.1萬頭豬將做疫情訪視

關鍵字：美中貿易戰,食品股,卜蜂,大成,南僑

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

巨大加速歐洲新廠佈局因應高關稅　法人：營收可望回到高峰

高殖利率題材加持　大成鋼買盤回籠　股價站穩42元大關

台積電矽智財夥伴円星科技明起競拍　底價每股157.14元

自行車供應鏈新廠本季動工　拓凱股價翻紅

喜迎換機潮　航太龍頭漢翔逆勢抗跌　法人：營運看旺到明年

影／雞肉替代需求可期　卜蜂、大成股價上漲逾2%　卜蜂：「豬肉不好，雞肉會好！」

貝克漢指名！傢俱台商靠客製化收服美國客 三年毛利率衝上40％

航太龍頭漢翔加速鳳展交機　法人：明年營運看旺

六福皇宮熄燈　莊豐如揭示集團三大營運主軸　再創六福榮光

電力業年薪破百萬　超過一半的勞工月薪不到4萬元　貧富差距持續擴大

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

王嘉爾興奮喊：我贏了 萌娃無反應..敷衍回「我的媽」

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

周子瑜奪「Kpop100美票選」第4名　冠軍是Red Velvet的Irene！

全球跨年煙火7分鐘一次看！　紐約情侶「彩帶雨」擁吻迎2019

愛犬遭打斷腿...還要養百歲臥床父 他咬牙花5萬救：實在不忍心...

先探／訂單看增　航太股起

跨境電商物流旺季　宅配通推限時優惠　力拚全年獲利成長

先探／美國大型科技股大洗三溫暖

先探／2019集團股掃瞄

先探／謝金河：選站上年線的個股

先探／3大族群開紅盤搶

香港玩具業害怕貿易戰　考慮出走大陸前進越南、印度

外資熱錢大撤離　全球主要非美貨幣狂貶　

強化企業資安能力　台灣網路資訊中心協助提升聯防能量

影／日月光溫暖屋揭幕　提供門診健檢

高雄新崛江浪漫唯美「空中酒吧」 俯瞰85大樓最靚夜景

「我的核武按鈕更大顆」...盤點各國狂人領袖「經典語錄」！

泡棉子彈近距離爆擊　13歲國中生「眼睛破洞」成外傷型白內障

程茉參加酒局主動買單　閨蜜清醒後得知「真相」哭了

先探／訂單看增　航太股起

禾浩辰追女「台南→高雄」用跑的　濕身6小時腳抽筋了

爸硬抓偷摸腳腳！　凶狠柴氣pupu狠露尖牙…大唱「歌仔戲」

跨境電商物流旺季　宅配通推限時優惠　力拚全年獲利成長

白冰冰穿睡衣直播自嘲「俗又有力！」　哽咽控丁允恭：你太狠

大巨蛋邁進一步　北市都審同意遠雄進行防災疏散模擬

睡著妹老公曝光！從網路認識　超高明「追愛行動」娶走汽修廠千金

財經熱門新聞

富二代脫離家族創業　成功翻轉上..

副總偷人妻沒以私犯公　鴻海盼三..

日圓今早升破0.29荷包縮水1..

太陽能模組拉抬　元晶去年12月..

利息保障倍數佳　高收債投資亮眼..

趁勝追擊　Gogoro卡可分期..

富士康副總桃色緋聞　鴻海聲明：..

大立光調薪3%　大舉徵才 　

可惜！大樂透頭獎1億元沒人領充..

遠傳被爆裁員10%

外資新年不買單　台指期摜破95..

義隆電CES大秀指紋辨識加密晶..

勞工紓困貸款將開辦　年息1.3..

庫克看衰首財季　蘋果股價盤後重..

更多熱門

相關新聞

美中文明對撞下，台灣的角色？

在這場摔角賽中，台灣等於是一家精緻的瓷器店，隔壁住著一隻大象，遠方一隻犀牛對著大象衝來，後果不是瓷器店所能掌握的，只能先把貴重的東西固定好。

製造業好憂鬱　亮出連6顆黃藍燈

巨大加速歐洲新廠佈局因應高關稅　法人：營收可望回到高峰

美中談判　代表：不接受空洞承諾

大成鋼買盤回籠　股價站穩42元大關

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 王祖賢 普悠瑪內幕 蔡英文 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

50歲阿伯娶23歲嫩妻「1個月就中獎」！醫一句話揭綠光

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

國中女初經穿血褲上課　被笑到淚崩

孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」

金門死豬確認感染非洲豬瘟！　

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知口袋內藏「秘密紙條」

新iPhone方形邊框回歸　網友：等多久都願意！

昆凌曾想放棄　周杰倫做一件事感動她

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺32萬

28歲存款280萬　鄉民：是魯蛇

子瑜「絕對領域全露」拜年！

Sandy「23年沒出門跨過年」！曝吳宗憲鐵血家教

虐死邱小妹！他求和解：入獄後賺的錢全賠

信用卡10年最慘　神人公開4組合

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

更多

最夯影音

更多

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面