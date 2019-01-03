年節採購旺季將屆　食品股南僑、卜蜂、大成價量齊揚

▲大成集團副總裁韓家寅（圖右）表示，大成今年擴大多元布局，積極跨入消費食品通路，開出檀島咖啡全球第一家外帶店。（圖／大成提供）

記者林淑慧／台北報導

農曆春節將近，帶動肉品等採購需求，帶動食品股業績看俏。台股今（3）日開盤表現不佳，但卜蜂、大成、南僑等個股吸引買盤佈局；卜蜂盤中一度攻上56.9元、漲幅達4.5%，突破年線，終場收在55.1元、漲幅1.29%，大成、南僑也同步收紅。

法人表示，美中貿易戰下周又將繼續談判，牽動國際原物料行情走勢，食品股在進入第四季產業旺季，加上屬內需股較不受貿易戰衝擊，近期吸引買盤持續進駐，帶動卜蜂、大成兩檔個股再度價量齊揚。

近年營運結構已朝向多角化轉型的卜蜂，在近期非洲豬瘟疫情有擴大趨勢，國內防疫工作升為國安層級，養殖業者在預期心理影響下，對飼養將更為謹慎，肉品供應量將更為緊縮，法人預估卜蜂、大成今年第一季的業績，可望優於去年同期表現。

▲台灣卜蜂日前召開法說會，董事長鄭武樾（圖中）報告公司近期營運概況。（圖／記者林淑慧攝）

大成今年擴大多元布局，跨入消費食品與自有品牌通路，使獲利受原物料行情波動的影響降低，旗下自營食材及食品調理據點，加強分點擴張，預估加工食品全年營收可望有雙位數成長，營收可望從去年的10億元倍增至20億元，前景審慎樂觀。大成今日股價收在34.1元、漲幅0.89％。

另外，法人分析，南僑在大陸油脂市場排名第一，去年第四季大陸市場銷售量可望持續成長一成，且受惠於消費升級政策，營利率可望持續改善，今日股價同步收紅、每股為47.05元，亦看好其後市表現。