蘆筍預言大媽公布2019年占卜　「美國經濟慘衰」將影響全球經濟

▲派金頓的蘆筍占卜。（圖／翻攝自臉書）

國際中心／綜合報導

對於新的一年，有許多人認為可以有新的開始，而對於當年的運勢、占卜都會抱著好奇與參考的心態。日前知名的「龍婆預言」說道，2019年川普可能遭遇家族不幸、耳朵失聰；俄羅斯總統普丁也可能遭到內賊暗殺等等，最新的英國國寶級預言大師派金頓(Jemima Packington)發表出今年的預言，讓大家2019年末的時候可以看看是否應證。

根據英國《鏡報》報導，派金頓有別於其他占卜家的占卜方式，採用「蘆筍」占卜法，她表示，只要將一整把的蘆筍往天空上拋灑，接著解讀出灑落一地的排列，就可以推斷出預言。過去曾有人對此占卜方式感到質疑，但其實包括英國脫歐、川普當選總統、馬克宏當選法國總統，都曾被派金頓準確預言。

而在2019年派金頓則是對於幾項預言相當有把握，其中包括，中美貿易之戰會結束，但美國經濟衰退將會影響全球局勢、英國女子足球隊將有好成績；極端氣候將變成常態，英國許多知名企業將面臨收攤；英國脫歐可能會證明一些過去的跩測，最後包括「蘆筍」的銷售額將創下歷史新高。

派金頓表示，自己的預言準確度約有9成把握。幾項預言雖然讓人有些感動不可置信，但她自己也不吝嗇讓大家到年末的時候再來評斷。