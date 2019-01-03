光寶科前進CES秀三大主題　智慧路燈東南亞首落地

▲光寶科AIoT新應用CES亮相。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

光寶科（2301）今（3）日表示，今年成功推動智慧路燈結合AI，在東南亞首度落地，讓當地交通管理單位1天約開出3000件交通違規罰單，3小時內可完成；同時光寶科總執行長陳廣中將領軍前往美國消費性電子展（CES），展示三大主題。

光林照明事業部總經理葉耀中表示，在東南亞國家街頭，從凌晨12點或早上8點，交通流量均屬高峰，違規事件更層出不窮，在導入AI智慧路燈解決方案後，可以三小時內完成一天的工作量，智慧路燈解決方案等於是AI交通管理員。

葉耀中表示，AI智慧路燈解決方案不只搭建路燈、監視攝影機，進一步攜手當地通訊、平台系統業者，提供政府交通管理服務，統計出違規事件高峰時段、易發生事故的地點，同時改善人為辨識的錯誤率。

此外，光寶科同時也宣布，將參加8日展開的美國消費性電子展（CES），由集團總執行長陳廣中領軍，以「智慧移動：互聯革命」（Smart Mobility：The Connectivity Revolution）為主題，打造占地逾60坪的「城市移動」、「車電應用」及「智慧物聯」三大主題展區。

不只智慧路燈輸出海外，光寶科今年更透過產學合作，與清華大學攜手，為學校量身打造園區路燈聯網系統，並已正式啟用。光寶科技智能方案總監金海濤說，透過小區域物聯網驗證最佳的通訊架構及終端運算技術，是台灣區業界首見。

▼光寶科AI智慧路燈解決方案。（圖／業者提供）

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