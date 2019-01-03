會計界柯南挺身捍衛股東　巫鑫：大同董事涉違法背書保證

▲大同校友總會理事長巫鑫。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

針對華映（2475）去年12月向法院聲請重整，大同（2371）校友總會理事長巫鑫今天（3日）召開記者會，強調大同全體董事涉嫌違法背書保證，需與華映對大同公司連帶負擔20億元賠償責任，並且涉及違反證券交易法，訴請大同審計委員會為大同向對全體董事及獨立董事提起訴訟。

現任大同校友總會理事長巫鑫，素有會計界柯南之稱，本身也是大同工學院畢業的資深會計師，今天召開記者會，強調大同全體董事涉嫌違法背書保證，涉及違反證券交易法中，以直接或間接方式，使公司為不利益之交易，且不合營業常規，致公司遭受重大損害，訴請大同公司審計委員會為大同公司在一個月內對全體董事及獨立董事提起訴訟。

▲會計界柯南巫鑫抽絲剝繭華映聲請重整內幕疑點。（圖／記者姚惠茹攝）

巫鑫首先提到，華映在去年12月向法院聲請重整的這件事內幕疑點重重，尤其是大同董事會歷年通過對華映背書保證額度時，對華映所提供擔保品的鑑價，像是106年11月大同董事會還宣稱華映所提供擔保品華映百慕達股權價值175.5億元股權，但是在107年12月，短短一年時間後，華映就宣布聲請重整，原因還是100%控股子公司華映百慕達向香港民生銀行5300萬美金貸款，無法展延也無法清償，整件事非常弔詭。

巫鑫指出，從104年12月17日開始，大同董事會通過對華映提供背書保證額度30億元，而華映提供的擔保品為華映百慕達100%股權，當時宣稱價值108.9億元，一直到105年11月8日，大同董事會再度通過對華映提供背書保證額度60億元，擔保品還是華映百慕達100%股權，當時宣稱價值101.4億元，後來在106年年11月14日，大同董事會第三度通過對華映提供背書保證額度60億元，實際動支金額30億元，擔保品同樣為華映百慕達100%股權，當時宣稱價值為175.5億元。

不過到107年11月13日，大同董事會四度通過對華映提供背書保證額度60億元，動支金額20億元，華映這次的擔保品居然變更為華映龍潭廠及楊梅廠設備設定30.8億元，而且在一個月後，107年12月13日，華映發布重訊，強調華映與華映百慕達皆發生債務無法清償情事，聲請重整。

上開數據資訊皆有大同公司歷年重大資訊公告資料可供佐證，但巫鑫認為，不過才短短一年時間，華映百慕達竟從175.5億元價值變成無法清償16.4億元債務，落差如此之大的變化，合理懷疑大同董事會在106年11月對華映百慕達的股權鑑定175.5億元價值有造假情事，但目前呈現的事實是，因為106年和107年大同董事會通過對華映背書保證，已經造成大同公司20億元的實質傷害。

最後巫鑫認為只有對大同公司全體董事及獨立董事提起訴訟、訴諸司法介入調查、釐清真相、追訴不法，才能保障大同公司權益、保障大同股東權益、保障大同員工權益、恢復大同百年國貨象徵榮耀，以告慰大同校長董事長林挺生在天之靈。