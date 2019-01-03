　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險 | 財經脈動

會計界柯南挺身捍衛股東　巫鑫：大同董事涉違法背書保證

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲會計界柯南挺身捍衛股東　巫鑫：大同董事涉違法背書保證。（圖／記者姚惠茹攝）

▲大同校友總會理事長巫鑫。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

針對華映（2475）去年12月向法院聲請重整，大同（2371）校友總會理事長巫鑫今天（3日）召開記者會，強調大同全體董事涉嫌違法背書保證，需與華映對大同公司連帶負擔20億元賠償責任，並且涉及違反證券交易法，訴請大同審計委員會為大同向對全體董事及獨立董事提起訴訟。

現任大同校友總會理事長巫鑫，素有會計界柯南之稱，本身也是大同工學院畢業的資深會計師，今天召開記者會，強調大同全體董事涉嫌違法背書保證，涉及違反證券交易法中，以直接或間接方式，使公司為不利益之交易，且不合營業常規，致公司遭受重大損害，訴請大同公司審計委員會為大同公司在一個月內對全體董事及獨立董事提起訴訟。

▲會計界柯南挺身捍衛股東　巫鑫：大同董事涉違法背書保證。（圖／記者姚惠茹攝）

▲會計界柯南巫鑫抽絲剝繭華映聲請重整內幕疑點。（圖／記者姚惠茹攝）

巫鑫首先提到，華映在去年12月向法院聲請重整的這件事內幕疑點重重，尤其是大同董事會歷年通過對華映背書保證額度時，對華映所提供擔保品的鑑價，像是106年11月大同董事會還宣稱華映所提供擔保品華映百慕達股權價值175.5億元股權，但是在107年12月，短短一年時間後，華映就宣布聲請重整，原因還是100%控股子公司華映百慕達向香港民生銀行5300萬美金貸款，無法展延也無法清償，整件事非常弔詭。

巫鑫指出，從104年12月17日開始，大同董事會通過對華映提供背書保證額度30億元，而華映提供的擔保品為華映百慕達100%股權，當時宣稱價值108.9億元，一直到105年11月8日，大同董事會再度通過對華映提供背書保證額度60億元，擔保品還是華映百慕達100%股權，當時宣稱價值101.4億元，後來在106年年11月14日，大同董事會第三度通過對華映提供背書保證額度60億元，實際動支金額30億元，擔保品同樣為華映百慕達100%股權，當時宣稱價值為175.5億元。

不過到107年11月13日，大同董事會四度通過對華映提供背書保證額度60億元，動支金額20億元，華映這次的擔保品居然變更為華映龍潭廠及楊梅廠設備設定30.8億元，而且在一個月後，107年12月13日，華映發布重訊，強調華映與華映百慕達皆發生債務無法清償情事，聲請重整。

上開數據資訊皆有大同公司歷年重大資訊公告資料可供佐證，但巫鑫認為，不過才短短一年時間，華映百慕達竟從175.5億元價值變成無法清償16.4億元債務，落差如此之大的變化，合理懷疑大同董事會在106年11月對華映百慕達的股權鑑定175.5億元價值有造假情事，但目前呈現的事實是，因為106年和107年大同董事會通過對華映背書保證，已經造成大同公司20億元的實質傷害。

最後巫鑫認為只有對大同公司全體董事及獨立董事提起訴訟、訴諸司法介入調查、釐清真相、追訴不法，才能保障大同公司權益、保障大同股東權益、保障大同員工權益、恢復大同百年國貨象徵榮耀，以告慰大同校長董事長林挺生在天之靈。

ET快訊
蔡依林宣布站上小巨蛋！　「免費索票」活動方式公開
一晚賺32萬！高雄跨年賣2萬杯木瓜牛奶　網打臉：1秒1杯

關鍵字：大同,林蔚山,林郭文艷,王光祥,華映,林挺生,巫鑫

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

科技部率44新創再征CES　以「小國大戰略」打造國際品牌

換電池讓舊手機壽命延長　新iPhone銷售遭拖累

日本化妝品出口連6年創新高　大陸地區進口最多

南亞科12月營收48.29億元　創15個月新低

年節採購旺季將屆　食品股南僑、卜蜂、大成價量齊揚

光寶科前進CES秀三大主題　智慧路燈東南亞首落地

會計界柯南挺身捍衛股東　巫鑫：大同董事涉違法背書保證

巴菲特因蘋果損失逾900億　科技股的失敗投資再添一筆

台股、台指期帶頭殺終場跌破9500點　蘋果遭空襲概念股倒一片

2018年台灣資本市場排名向前進　證交所：今年審慎因應貿易戰

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

王嘉爾興奮喊：我贏了 萌娃無反應..敷衍回「我的媽」

周子瑜奪「Kpop100美票選」第4名　冠軍是Red Velvet的Irene！

全球跨年煙火7分鐘一次看！　紐約情侶「彩帶雨」擁吻迎2019

愛犬遭打斷腿...還要養百歲臥床父 他咬牙花5萬救：實在不忍心...

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

科技部率44新創再征CES　以「小國大戰略」打造國際品牌

換電池讓舊手機壽命延長　新iPhone銷售遭拖累

日本化妝品出口連6年創新高　大陸地區進口最多

南亞科12月營收48.29億元　創15個月新低

年節採購旺季將屆　食品股南僑、卜蜂、大成價量齊揚

光寶科前進CES秀三大主題　智慧路燈東南亞首落地

會計界柯南挺身捍衛股東　巫鑫：大同董事涉違法背書保證

巴菲特因蘋果損失逾900億　科技股的失敗投資再添一筆

台股、台指期帶頭殺終場跌破9500點　蘋果遭空襲概念股倒一片

2018年台灣資本市場排名向前進　證交所：今年審慎因應貿易戰

陳小春一家「膚色變成這樣」　網揭「海邊NG穿著」：真的母湯！

獨家專訪／九二共識是唯一選項　陳美雅：不排除參選立委

防治C肝刻不容緩　市府、柳營奇美醫院開設特別門診

15歲「輪椅哈」遭路人質疑：怎不安樂？　飼主不放棄還帶牠旅行

華聞快遞／北京發布促進就業新政　招用就業困難人員每年補貼8000元

科技部率44新創再征CES　以「小國大戰略」打造國際品牌

傳李遠哲當面開砲想走人　蔡英文反問「我到底做錯什麼？」

貴婦退貨2萬元衣服！店員一聽理由…傻了　「用詐術讓我以為不胖」網笑噴

蔡又晴 ／蘇貞昌是民進黨最佳「救援投手」

台南立委補選驚見大量假帳號！郭國文臉書慘遭中南美洲人頭襲擊

要價8萬塊的「整人」玻璃杯！？　一個手滑噴飛...心臟直接跳出來

財經熱門新聞

富二代脫離家族創業　成功翻轉上..

副總偷人妻沒以私犯公　鴻海盼三..

日圓今早升破0.29荷包縮水1..

太陽能模組拉抬　元晶去年12月..

利息保障倍數佳　高收債投資亮眼..

富士康副總桃色緋聞　鴻海聲明：..

大立光調薪3%　大舉徵才 　

趁勝追擊　Gogoro卡可分期..

外資新年不買單　台指期摜破95..

遠傳被爆裁員10%

義隆電CES大秀指紋辨識加密晶..

勞工紓困貸款將開辦　年息1.3..

庫克看衰首財季　蘋果股價盤後重..

可惜！大樂透頭獎1億元沒人領充..

更多熱門

相關新聞

大同公司派、市場派新一輪角力展開

大同（2371）上週五（12/28）宣布，處分「大同越南責任有限公司」100%股權予香港美家投資，遭市場派質疑賤賣資產，向金管會檢舉，同一天，華映（2475）重訊聲請緊急處分遭到駁回，最快今天（2日）將提出抗告，意味著大同公司派、市場派在新的一年仍將持續角力。

大同18年沒發股利　蔡玉真批黃國昌：為何不替50萬小股東發聲？

跟自己討債　華映重整是他自導自演？

緊急處分之聲請遭駁回　華映重訊將依法抗告

銀行業2018年獲利創歷史新高？　關鍵就在華映、綠能曝險

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

國中女初經穿血褲上課　被笑到淚崩

50歲阿伯娶23歲嫩妻「1個月就中獎」！醫一句話揭綠光

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知口袋內藏「秘密紙條」

新iPhone方形邊框回歸　網友：等多久都願意！

昆凌曾想放棄　周杰倫做一件事感動她

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺32萬

28歲存款280萬　鄉民：是魯蛇

Sandy「23年沒出門跨過年」！曝吳宗憲鐵血家教

子瑜「絕對領域全露」拜年！

虐死邱小妹！他求和解：入獄後賺的錢全賠

信用卡10年最慘　神人公開4組合

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

印度女孩2月大被狠父潑酸毀容「只因性別」

更多

最夯影音

更多

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面