巴菲特因蘋果損失逾900億　科技股的失敗投資再添一筆

▲蘋果股價重挫，巴菲特的波克夏公司對蘋果持股的市值削減約934億元。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

「股神」巴菲特的在科技公司的投資方面可能將開始遭到質疑，蘋果自上週五（12月28日）以來市值已蒸發超過3500億美元（約新台幣10.9兆元），而這種情況恐怕只會愈來愈糟。

彭博報導，巴菲特（Warren Buffett）曾說自己不了解科技業，數十年來都迴避投資科技股，他的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）曾於2011年起向IBM投資逾100億美元，不過在一年後卻全數出清IBM持股。當時他承認自己的分析存在缺陷，這也成為他漫長投資生涯中的一個汙點。

如今，巴菲特開始押注蘋果，巴菲特對蘋果的投資在去年9月底達到2.52億股，佔蘋果股權逾5%。但蘋果卻宣布大幅調降營收展望，使蘋果周三（2）股價重挫，據執行長庫克（Tim Cook）寫給投資人的信函，庫克稱調降展望的主因是中國大陸經濟放緩，且稱升級iPhone的使用者比預期來得少。

蘋果周三盤後股價一度下探144.51美元，使波克夏公司對蘋果持股的市值大大削減約30億美元（約新台幣934億元）。可以肯定的是，巴菲特手中的蘋果股票是以比現在更低的價格買進，因此他可能仍然領先於整體投資，依然有賺頭。

巴菲特曾提及自己偏好收購的企業標的，他更喜歡「簡單的業務」，並補充說明，「如果也很多技術面的東西，我們就難以理解。」

去年8月，蘋果亮眼的財報表現使巴菲特一夕大賺26億美元，如今他的投資策略已開始受到不少質疑。

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