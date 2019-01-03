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台股、台指期帶頭殺終場跌破9500點　蘋果遭空襲概念股倒一片

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▲▼ 股市,投資,證券市場,交易大廳 。（圖／記者張一中攝）

▲蘋果下修財測利空罩頂，台股期現貨今天收低，雙雙跌破9500點關卡。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

在全球經濟放緩、蘋果毫無預警下修財測等利空消息籠罩，美股在2019年第一個交易日僅收小紅，台股期現貨今（3）日跳空開低，台股終場下跌61.72點，台指期也收低89點，雙雙摔破9500點關卡。

蘋果罕見下修上季度財測，使得股價盤後重挫逾7%，連帶衝擊台灣蘋概股賣壓沉重，台股今天跳空開低，盤中跌破9500點大關，最低一度回測9474.47點，終場下跌61.72點，收在9492.42點，成交值896.82億元，一舉失守9500點大關。

台指期今日下跌41點，以9488點開出，直接跌破9500點關卡，3大期指臉色鐵青，呈現開低殺低窘境，終場下挫89點，收在9440點，成交量13萬686口。至於今日股票期貨交投熱絡標的股則有台積電（CD）、大同（CX）、全新（GU）、中美晶（NO）、國巨（LX）、微星（GI）、新光金（DD）、環球晶（OW）、欣興（IR）、小型大立光（OL）。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股期現貨今天呈現震盪走低格局，外資偏向保守操作，加上蘋果財測下修、蘋果盤後股價重挫等影響，整體來看，KD指標、OTC同步轉弱，預期指數將維持量縮整理態勢。此外，企業即將公布12月營收，不過隨著美中貿易爭端未解，投資人得提防財報表現恐不如預期的風險。

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關鍵字：台股,美股,收盤,台指期,期貨,投資,理財,現貨

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