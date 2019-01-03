先探／訂單看增　航太股起

台灣各零組件廠商插旗航太產業，成功打進波音、空巴的供應鏈，航空業的產值也水漲船高，漢翔、拓凱表現亮眼，值得留意。

【文／吳禹潼】

根據經濟部工業局的統計數據，台灣航空產業的整體產值於二○一六年首次突破千億元，一七年再度上升至近一○八五億元，近幾年來的年平均成長率都在八％左右，成長幅度可以說是十分穩定。

依據波音公司的推斷，未來二○年內，全球飛機的需求量將會大幅攀升至四二○○○餘架，以總產值來看的話，將高達六．三兆美元，其中，又以亞太地區的市場成長需求最為顯著。法人認為，如此龐大的需求量，將順勢帶起了國際航空零組件供應商進駐亞洲國家，以尋求合作夥伴的風潮，因此，台灣的航太產業相關供應鏈，如：漢翔、晟田、豐達科、駐龍、長亨等等可望受惠。

漢翔表現可望維持高檔

由於航太產業所需的技術門檻較其他一般領域高，因此具有較高的附加價值，若能成功獲得認證，成為國際航空大廠如：波音、空中巴士的合格供應鏈廠商，可以說是實務上的一大肯定，當然也就較不需要擔心後續的訂單問題，其中，國內航太產業龍頭漢翔就是最典型範例。

第一金投顧董事長陳奕光看好漢翔表現，他表示，漢翔一八年國防業務聚焦在F-16V計畫與新式高教機專案，民用航空業務則是受益機身結構業務及新世代CFM Leap-X引擎量產挹注，兩方面的表現皆十分穩定。雖然上半年因為受到匯率、產品組合與稼動率的影響，毛利率僅有十二．○一％，較一七年同期的十三．一五％稍微下滑，ＥＰＳ也只有○．九九元。

但進入下半年後，Leap引擎所需的精密鍛鑄件缺料問題已逐步得到解決，交貨量也隨之增溫，且新式高教機專案也從六月起陸續貢獻營收，因此第三季毛利率上升至十五．六六％，ＥＰＳ達○．七七元，皆優於原先市場所預期的成績，而第四季也因為是營收認列的旺季，表現可望維持高檔。

漢翔無論是在國際還是國內的訂單方面都捷報頻傳，其中之一是獲得日本川崎重工（ＫＨＩ）的波音七八七複材ＯＥＭ零件委製案，雙方日前已經簽署換約，未來將開啟至少為期五年的合作時間。國內法人認為，從此次合作案就可以看出，漢翔的執行能力確實受到日本航太工業廠商的肯定，因此，在未來長期合作的趨勢下，應能順利帶動其營運動能向上。（全文未完）

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