　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險 | 財經脈動

先探／訂單看增　航太股起

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（圖／先探投資週刊 提供）

台灣各零組件廠商插旗航太產業，成功打進波音、空巴的供應鏈，航空業的產值也水漲船高，漢翔、拓凱表現亮眼，值得留意。

【文／吳禹潼】

根據經濟部工業局的統計數據，台灣航空產業的整體產值於二○一六年首次突破千億元，一七年再度上升至近一○八五億元，近幾年來的年平均成長率都在八％左右，成長幅度可以說是十分穩定。

依據波音公司的推斷，未來二○年內，全球飛機的需求量將會大幅攀升至四二○○○餘架，以總產值來看的話，將高達六．三兆美元，其中，又以亞太地區的市場成長需求最為顯著。法人認為，如此龐大的需求量，將順勢帶起了國際航空零組件供應商進駐亞洲國家，以尋求合作夥伴的風潮，因此，台灣的航太產業相關供應鏈，如：漢翔、晟田、豐達科、駐龍、長亨等等可望受惠。

漢翔表現可望維持高檔

由於航太產業所需的技術門檻較其他一般領域高，因此具有較高的附加價值，若能成功獲得認證，成為國際航空大廠如：波音、空中巴士的合格供應鏈廠商，可以說是實務上的一大肯定，當然也就較不需要擔心後續的訂單問題，其中，國內航太產業龍頭漢翔就是最典型範例。

第一金投顧董事長陳奕光看好漢翔表現，他表示，漢翔一八年國防業務聚焦在F-16V計畫與新式高教機專案，民用航空業務則是受益機身結構業務及新世代CFM Leap-X引擎量產挹注，兩方面的表現皆十分穩定。雖然上半年因為受到匯率、產品組合與稼動率的影響，毛利率僅有十二．○一％，較一七年同期的十三．一五％稍微下滑，ＥＰＳ也只有○．九九元。

但進入下半年後，Leap引擎所需的精密鍛鑄件缺料問題已逐步得到解決，交貨量也隨之增溫，且新式高教機專案也從六月起陸續貢獻營收，因此第三季毛利率上升至十五．六六％，ＥＰＳ達○．七七元，皆優於原先市場所預期的成績，而第四季也因為是營收認列的旺季，表現可望維持高檔。

漢翔無論是在國際還是國內的訂單方面都捷報頻傳，其中之一是獲得日本川崎重工（ＫＨＩ）的波音七八七複材ＯＥＭ零件委製案，雙方日前已經簽署換約，未來將開啟至少為期五年的合作時間。國內法人認為，從此次合作案就可以看出，漢翔的執行能力確實受到日本航太工業廠商的肯定，因此，在未來長期合作的趨勢下，應能順利帶動其營運動能向上。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2020期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

ET快訊
和閨蜜吃完飯「男友拒絕幫買單」！安妮：覺得好丟臉
金門豬、豬肉製品禁輸台2週！農委會：死豬是大陸來的
6hr不斷電！土城9男被2阿姨榨乾　主辦人下場GG了
和閨蜜吃完飯男友拒幫買單！安妮：好丟臉

關鍵字：先探投資週刊

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

都買同一種！他存股10年「每月加薪6.8萬」　猛滾出1300萬資產：不賣

監察院糾正經濟部台電　只因深澳電廠計畫反覆

外銀狂裁13家分行　銀行分行3403家創近7年新低

四離岸風電商拿不到5.8元費率　拖累鋼鐵族群走跌

豬瘟疫情擴大　關務署：元旦至今已罰23件

iPhone魅力盡失　才是蘋果營收陷困境的關鍵

銀行超挺中小企業　2018年前11月放款逾2700億元

史上首例！月薪破20萬主管擬納責任制　符合2條件所有行業都適用

先探／訂單看增　航太股起

跨境電商物流旺季　宅配通推限時優惠　力拚全年獲利成長

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

王嘉爾興奮喊：我贏了 萌娃無反應..敷衍回「我的媽」

周子瑜奪「Kpop100美票選」第4名　冠軍是Red Velvet的Irene！

愛犬遭打斷腿...還要養百歲臥床父 他咬牙花5萬救：實在不忍心...

全球跨年煙火7分鐘一次看！　紐約情侶「彩帶雨」擁吻迎2019

都買同一種！他存股10年「每月加薪6.8萬」　猛滾出1300萬資產：不賣

監察院糾正經濟部台電　只因深澳電廠計畫反覆

外銀狂裁13家分行　銀行分行3403家創近7年新低

四離岸風電商拿不到5.8元費率　拖累鋼鐵族群走跌

豬瘟疫情擴大　關務署：元旦至今已罰23件

iPhone魅力盡失　才是蘋果營收陷困境的關鍵

銀行超挺中小企業　2018年前11月放款逾2700億元

史上首例！月薪破20萬主管擬納責任制　符合2條件所有行業都適用

先探／訂單看增　航太股起

跨境電商物流旺季　宅配通推限時優惠　力拚全年獲利成長

英國血統《星光》歌手當爸爸！記者會收到一台「娃娃車」

WTO成員國擬禁止「過度干預商業數據」　美、日、歐盟都加入

從紫微斗數談天賦與優勢　蔡正輝文化中心演講

都買同一種！他存股10年「每月加薪6.8萬」　猛滾出1300萬資產：不賣

巴西總統兌現選前承諾放寬雨林管制　原民團體：暴力衝突將加劇

女兒臉書徵信全球響應！　美二戰老兵「收5萬張生日賀卡」笑開懷

監察院糾正經濟部台電　只因深澳電廠計畫反覆

「妻子愛狗勝過我」律師高樓丟2毛孩　17歲吉娃娃慘死

大象最怕老鼠？館長竟被吹風機整倒　急喊：不要再吹腳了

女業務狂拼酒！挖喉嚨催吐...「食道黏膜整片拉上來」吐血送醫

接駁車停國道司機「詭異起身」　下秒跳匝道慘死乘客：像中邪

財經熱門新聞

富二代脫離家族創業　成功翻轉上..

副總偷人妻沒以私犯公　鴻海盼三..

日圓今早升破0.29荷包縮水1..

趁勝追擊　Gogoro卡可分期..

太陽能模組拉抬　元晶去年12月..

利息保障倍數佳　高收債投資亮眼..

可惜！大樂透頭獎1億元沒人領充..

富士康副總桃色緋聞　鴻海聲明：..

遠傳被爆裁員10%

大立光調薪3%　大舉徵才 　

外資新年不買單　台指期摜破95..

換電池讓舊手機壽命延長　新iP..

蘋果股價大跌　巴菲特損失逾90..

勞工紓困貸款將開辦　年息1.3..

更多熱門

相關新聞

美國大型科技股大洗三溫暖

在FAANG大型科技股全面回檔下，全球科技股股價回檔幅度都很大，含FAANG純度較高的ＥＴＦ，一八年報酬率普遍由正轉負，凸顯科技股的災情慘重。

先探／2019集團股掃瞄

先探／謝金河：選站上年線的個股

先探／3大族群開紅盤搶

先探／散熱元件產業大翻身

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 王祖賢 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

金門死豬確認感染非洲豬瘟！　

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

50歲阿伯娶23歲嫩妻「1個月就中獎」！醫一句話揭綠光

國中女初經穿血褲上課　被笑到淚崩

孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知口袋內藏「秘密紙條」

新iPhone方形邊框回歸　網友：等多久都願意！

昆凌曾想放棄　周杰倫做一件事感動她

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺32萬

28歲存款280萬　鄉民：是魯蛇

子瑜「絕對領域全露」拜年！

Sandy「23年沒出門跨過年」！曝吳宗憲鐵血家教

虐死邱小妹！他求和解：入獄後賺的錢全賠

信用卡10年最慘　神人公開4組合

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

更多

最夯影音

更多

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面