先探／美國大型科技股大洗三溫暖

在FAANG大型科技股全面回檔下，全球科技股股價回檔幅度都很大，含FAANG純度較高的ＥＴＦ，一八年報酬率普遍由正轉負，凸顯科技股的災情慘重。

【文／魏聖峰】

美股二○一八年第四季的回檔走勢，科技股災情慘重，蘋果股價從神壇墜入凡間造成股價最大回檔幅度超過三七％。微軟股價回檔幅度較少，陸續超越亞馬遜和蘋果成為全球最大資本市值企業。先前以FAANG為首的ＥＴＦ，在科技股先前的漲勢中報酬率表現不錯，卻在一八年第四季的回檔過程中，把一八年先前的漲幅給吐光。由於本益比偏高且股息利率較藍籌股低，還有聯準會的縮表政策會持續抽走市場流動性等因素，一九年科技股的行情偏向大震盪的機率較高，市場能否維繫多頭氣氛將主導未來科技股行情的變化。

Nasdaq指數從○九年三月份到一八年八月底創下的歷史高點，最大漲幅高達五．四三倍。Nasdaq指數在這次高點時的最高本益比超過四七倍，而Nasdaq指數過去一年的股息殖利率僅一．二四％，遠不如道瓊和S&P 500指數的股息殖利率。

高本益比股跌幅大

九月下旬S&P 500指數創下歷史新高，接著道瓊工業指數在十月初創下歷史新高，這段期間Nasdaq指數就沒有辦法像藍籌股那樣地創新高。隨著美股大盤交易氣氛翻轉，連蘋果的營運展望都不如市場期待，還有後來許多不利於蘋果和其他科技股的利空消息如同雪片般紛紛而來，壓垮了科技股。

十月份大型科技股的亞馬遜、臉書、Alphabet（Google母公司）陸續發布不如市場預期的營運展望，引發科技股在十月間的下跌。這段期間雖然有Netflix和微軟的財報內容和營運展望偏向樂觀，卻不敵市場減碼科技股效應，引發股價跌勢。當市場交易氣氛偏空，高本益比股的Netflix和亞馬遜股價跌幅很大。十月亞馬遜股價跌掉兩成、十二月再跌一一．六七％，累計一八年第四季跌幅超過二五％，創○八年金融海嘯最慘的一季表現，資本市值蒸發掉二六五五億美元，跌破七四○○億美元，全球資本市值排名從第二落居老三。

亞馬遜這波股價跌勢讓執行長貝佐斯的財富一度蒸發掉五三○億美元，等於跌掉福特汽車公司的市值。亞馬遜一六年六月用一三七億美元收購全食超市，把資源灌入全食超市的業績，利用全食超市原有店面擴展亞馬遜的外送和電子商務服務據點，提高亞馬遜的快遞業務，促使業績大成長。這讓亞馬遜在十九個月內股價從八○○美元一口氣漲到二○五○美元的歷史新高，波段最大漲幅一五六％。亞馬遜股價創歷史新高時，資本市值一度突破一兆美元。先前股價漲幅很大，造成這次回檔幅度也大。不過，亞馬遜在一八年底採購旺季期間，預料業績將會表現不錯，股價跌深後，一九年初若美股有反彈行情，亞馬遜應該有跌深反彈行情可期。

Netflix從一六年十月時的一○○美元起漲，原本只是業績優於預期和市場多頭氣氛樂觀。一七年第三季以後，市場傳出Netflix有機會被迪士尼集團收購，又讓Netflix一口氣漲到四二三美元，資本市值一度超越迪士尼集團，從起漲到創新高期間只有十八個月。Netflix股價回檔期間比其他科技股回檔提早三個多月，從高點以來的回檔累計已達四五％。

基本面強 微軟股價硬挺

相較於高本益比股易漲易跌的特性，微軟股價的漲幅就比較溫且基本面也比較強。微軟這次股價歷史新高和道瓊指數同步，由於微軟在一八年十月發布的營運展望優於預期，股價在十月間卻也回檔六．六一％，算是遭市場交易氣氛拖累。十二月股價下跌八．四％，若和FAAMG等股價跌幅相比，微軟跌幅算輕微的。第四季美股大跌氛圍下，至截稿為止，微軟股價還能守住一○○美元，該股資本市值經過八年半後，終於在一八年第四季重回全球資本市值龍頭地位。（全文未完）

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