先探／2019集團股掃瞄

相較於電子產業劇烈變動，台泥、亞東、統一、潤泰等老牌傳產集團股，憑藉深厚的競爭力與所屬產業的領導地位，在2018年均繳出不錯的成績單，集團市值也出現成長態勢。面對詭譎多變的2019年，這些傳產集團已準備好糧草，抵抗外在環境的挑戰。此外，沉寂一段時間的光寶、聯華神通與藍天群光集團，旗下相關企業在各產業中扮演重要的角色，過去獲利也相對穩健，是否成為2019年集團股的大黑馬，備受市場期待。

【文／馮欣仁】

回顧二○一八年全球股市，受到美中貿易戰影響，大多數呈現虎頭蛇尾的走勢，縱使台股在一八年創下站在萬點之上的交易日最長紀錄，但外資法人全年卻共賣超台股金額逾三五○○億元，創十年新高；加權指數跌幅達八．六％、櫃買指數則跌了十六．八二％。若從個別集團與產業來看，電子業可是一八年的輸家，因蘋果手機銷售不如預期，造成相關供應鏈股價與業績陷入低潮， 尤其組裝代工廠鴻海遭到外資大舉賣超，連帶同集團相關個股也受波及。

不過，電子股中如光寶集團、聯強神通集團、藍天群光集團等，在過去一段時間較少人去探討；但這三個集團旗下有不少上市櫃公司，過去幾年獲利與配息穩健，獲得不少長線投資者所青睞，本期特企專題將詳細介紹。

台塑四寶市值大躍進

一八年集團市值贏家大多集中在傳產中，例如：台泥、亞東、台塑、統一等集團股都呈現逆勢增加；顯示這些老牌集團股在動盪的大環境中，憑藉深厚的競爭力，具備不錯的抵抗力。不過，老牌家電廠大同集團在一八年底旗下太陽能廠綠能爆發債權協商以及面板廠華映宣布聲請重整，嚴重衝擊整個大同集團的股價與企業形象。

從市值角度來看，台塑四寶中的台塑化一八年第三季之前，受惠於國際油價上漲，營收與獲利創下歷年新高，激勵股價一度登上一五一元掛牌新高價，市值衝上兆元大關，成功超越鴻海，躍升為台股市值二哥。除了台塑化之外，台塑、台化、南亞分居台股市值第五、六與八名，台塑四寶占據台股市值前十大。不過，國際油價受到美中貿易戰引發全球經濟成長趨緩，且美國頁岩油產量持續增加，造成自一八年十月中旬反轉直下，台塑化股價也從高點一五一元回檔至一○○．五元，短線跌幅高達三三％。未來國際油價能否出現Ｖ型反彈，恐要觀察美國川普對於美中貿易戰的態度與中東政局情勢。不過，受到記憶體與矽晶圓價格回檔，衝擊台塑集團旗下的南亞科與台勝科股價表現，呈現開高走低的走勢。反觀，集團旗下的ＰＣＢ廠南電營運頗有倒吃甘蔗的味道。過去幾年因ＰＣ產業式微，造成南電營運陷入虧損，為了改善營運，公司逐年降低相關領域的比重，並跟進配合市場趨勢，積極切入網路通訊設備、穿戴式裝置、高效運算等領域。

受惠於５Ｇ商機興起，需要採用高層數與散熱佳的高階ＡＢＦ載板，看好相關運用持續增加，帶動ＡＢＦ載板的量價穩定拉升，南電因而受惠。南電一八年第三季營運終於轉虧為盈，預估第四季可望維持獲利，全年虧損幅度可望較一七年減輕不少。根據外資報告指出，ＡＢＦ載板新產能預計最快至二○二○年才會開出，短期市場供需將趨於吃緊，南電一九年營運不看淡。由於基本面好轉，日前股價獲得法人買盤青睞，衝上四二．四元，創三年多新高。

統一擴大海外布局

國內食品龍頭統一一八年業績與股價也是表現亮眼，主要二大事業體統一與統一超市值分別增加二一五．九億元、二八○．七億元。由於近年來統一在組織與營運策略調整得宜，同樣反映在經營績效上，獲得外資法人肯定，目前外資持有統一股權從十年前僅有四○％，目前已高達五五．二九％，遠高於台泥、亞泥、台塑四寶等老牌傳產股。（全文未完）

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