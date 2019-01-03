　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險 | 財經脈動

先探／2019集團股掃瞄

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（圖／先探投資週刊 提供）

相較於電子產業劇烈變動，台泥、亞東、統一、潤泰等老牌傳產集團股，憑藉深厚的競爭力與所屬產業的領導地位，在2018年均繳出不錯的成績單，集團市值也出現成長態勢。面對詭譎多變的2019年，這些傳產集團已準備好糧草，抵抗外在環境的挑戰。此外，沉寂一段時間的光寶、聯華神通與藍天群光集團，旗下相關企業在各產業中扮演重要的角色，過去獲利也相對穩健，是否成為2019年集團股的大黑馬，備受市場期待。

【文／馮欣仁】

回顧二○一八年全球股市，受到美中貿易戰影響，大多數呈現虎頭蛇尾的走勢，縱使台股在一八年創下站在萬點之上的交易日最長紀錄，但外資法人全年卻共賣超台股金額逾三五○○億元，創十年新高；加權指數跌幅達八．六％、櫃買指數則跌了十六．八二％。若從個別集團與產業來看，電子業可是一八年的輸家，因蘋果手機銷售不如預期，造成相關供應鏈股價與業績陷入低潮， 尤其組裝代工廠鴻海遭到外資大舉賣超，連帶同集團相關個股也受波及。

不過，電子股中如光寶集團、聯強神通集團、藍天群光集團等，在過去一段時間較少人去探討；但這三個集團旗下有不少上市櫃公司，過去幾年獲利與配息穩健，獲得不少長線投資者所青睞，本期特企專題將詳細介紹。

台塑四寶市值大躍進

一八年集團市值贏家大多集中在傳產中，例如：台泥、亞東、台塑、統一等集團股都呈現逆勢增加；顯示這些老牌集團股在動盪的大環境中，憑藉深厚的競爭力，具備不錯的抵抗力。不過，老牌家電廠大同集團在一八年底旗下太陽能廠綠能爆發債權協商以及面板廠華映宣布聲請重整，嚴重衝擊整個大同集團的股價與企業形象。

從市值角度來看，台塑四寶中的台塑化一八年第三季之前，受惠於國際油價上漲，營收與獲利創下歷年新高，激勵股價一度登上一五一元掛牌新高價，市值衝上兆元大關，成功超越鴻海，躍升為台股市值二哥。除了台塑化之外，台塑、台化、南亞分居台股市值第五、六與八名，台塑四寶占據台股市值前十大。不過，國際油價受到美中貿易戰引發全球經濟成長趨緩，且美國頁岩油產量持續增加，造成自一八年十月中旬反轉直下，台塑化股價也從高點一五一元回檔至一○○．五元，短線跌幅高達三三％。未來國際油價能否出現Ｖ型反彈，恐要觀察美國川普對於美中貿易戰的態度與中東政局情勢。不過，受到記憶體與矽晶圓價格回檔，衝擊台塑集團旗下的南亞科與台勝科股價表現，呈現開高走低的走勢。反觀，集團旗下的ＰＣＢ廠南電營運頗有倒吃甘蔗的味道。過去幾年因ＰＣ產業式微，造成南電營運陷入虧損，為了改善營運，公司逐年降低相關領域的比重，並跟進配合市場趨勢，積極切入網路通訊設備、穿戴式裝置、高效運算等領域。

受惠於５Ｇ商機興起，需要採用高層數與散熱佳的高階ＡＢＦ載板，看好相關運用持續增加，帶動ＡＢＦ載板的量價穩定拉升，南電因而受惠。南電一八年第三季營運終於轉虧為盈，預估第四季可望維持獲利，全年虧損幅度可望較一七年減輕不少。根據外資報告指出，ＡＢＦ載板新產能預計最快至二○二○年才會開出，短期市場供需將趨於吃緊，南電一九年營運不看淡。由於基本面好轉，日前股價獲得法人買盤青睞，衝上四二．四元，創三年多新高。

統一擴大海外布局

國內食品龍頭統一一八年業績與股價也是表現亮眼，主要二大事業體統一與統一超市值分別增加二一五．九億元、二八○．七億元。由於近年來統一在組織與營運策略調整得宜，同樣反映在經營績效上，獲得外資法人肯定，目前外資持有統一股權從十年前僅有四○％，目前已高達五五．二九％，遠高於台泥、亞泥、台塑四寶等老牌傳產股。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2020期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

ET快訊
和閨蜜吃完飯「男友拒絕幫買單」！安妮：覺得好丟臉
金門豬、豬肉製品禁輸台2週！農委會：死豬是大陸來的
6hr不斷電！土城9男被2阿姨榨乾　主辦人下場GG了
和閨蜜吃完飯男友拒幫買單！安妮：好丟臉

關鍵字：先探投資週刊

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

都買同一種！他存股10年「每月加薪6.8萬」　猛滾出1300萬資產：不賣

監察院糾正經濟部台電　只因深澳電廠計畫反覆

外銀狂裁13家分行　銀行分行3403家創近7年新低

四離岸風電商拿不到5.8元費率　拖累鋼鐵族群走跌

豬瘟疫情擴大　關務署：元旦至今已罰23件

iPhone魅力盡失　才是蘋果營收陷困境的關鍵

銀行超挺中小企業　2018年前11月放款逾2700億元

史上首例！月薪破20萬主管擬納責任制　符合2條件所有行業都適用

先探／訂單看增　航太股起

跨境電商物流旺季　宅配通推限時優惠　力拚全年獲利成長

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

王嘉爾興奮喊：我贏了 萌娃無反應..敷衍回「我的媽」

周子瑜奪「Kpop100美票選」第4名　冠軍是Red Velvet的Irene！

愛犬遭打斷腿...還要養百歲臥床父 他咬牙花5萬救：實在不忍心...

全球跨年煙火7分鐘一次看！　紐約情侶「彩帶雨」擁吻迎2019

都買同一種！他存股10年「每月加薪6.8萬」　猛滾出1300萬資產：不賣

監察院糾正經濟部台電　只因深澳電廠計畫反覆

外銀狂裁13家分行　銀行分行3403家創近7年新低

四離岸風電商拿不到5.8元費率　拖累鋼鐵族群走跌

豬瘟疫情擴大　關務署：元旦至今已罰23件

iPhone魅力盡失　才是蘋果營收陷困境的關鍵

銀行超挺中小企業　2018年前11月放款逾2700億元

史上首例！月薪破20萬主管擬納責任制　符合2條件所有行業都適用

先探／訂單看增　航太股起

跨境電商物流旺季　宅配通推限時優惠　力拚全年獲利成長

白冰冰代言高雄遭酸　余天「不允許政黨批藝人，除黃安」

非洲豬瘟病毒入侵金門！學者：大陸來水需煮沸、到台船隻應全禁止

蜘蛛咬傷「腹部出現3大洞」　素食女改吃牛排恢復健康

英國血統《星光》歌手當爸爸！記者會收到一台「娃娃車」

WTO成員國擬禁止「過度干預商業數據」　美、日、歐盟都加入

從紫微斗數談天賦與優勢　蔡正輝文化中心演講

都買同一種！他存股10年「每月加薪6.8萬」　猛滾出1300萬資產：不賣

巴西總統兌現選前承諾放寬雨林管制　原民團體：暴力衝突將加劇

女兒臉書徵信全球響應！　美二戰老兵「收5萬張生日賀卡」笑開懷

監察院糾正經濟部台電　只因深澳電廠計畫反覆

接駁車停國道司機「詭異起身」　下秒跳匝道慘死乘客：像中邪

財經熱門新聞

富二代脫離家族創業　成功翻轉上..

副總偷人妻沒以私犯公　鴻海盼三..

日圓今早升破0.29荷包縮水1..

趁勝追擊　Gogoro卡可分期..

太陽能模組拉抬　元晶去年12月..

利息保障倍數佳　高收債投資亮眼..

可惜！大樂透頭獎1億元沒人領充..

富士康副總桃色緋聞　鴻海聲明：..

遠傳被爆裁員10%

大立光調薪3%　大舉徵才 　

外資新年不買單　台指期摜破95..

換電池讓舊手機壽命延長　新iP..

蘋果股價大跌　巴菲特損失逾90..

勞工紓困貸款將開辦　年息1.3..

更多熱門

相關新聞

美國大型科技股大洗三溫暖

在FAANG大型科技股全面回檔下，全球科技股股價回檔幅度都很大，含FAANG純度較高的ＥＴＦ，一八年報酬率普遍由正轉負，凸顯科技股的災情慘重。

先探／謝金河：選站上年線的個股

先探／3大族群開紅盤搶

先探／散熱元件產業大翻身

川普發飆　聯準會猶如高空走鋼索

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 王祖賢 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

金門死豬確認感染非洲豬瘟！　

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

50歲阿伯娶23歲嫩妻「1個月就中獎」！醫一句話揭綠光

國中女初經穿血褲上課　被笑到淚崩

孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知口袋內藏「秘密紙條」

新iPhone方形邊框回歸　網友：等多久都願意！

昆凌曾想放棄　周杰倫做一件事感動她

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺32萬

28歲存款280萬　鄉民：是魯蛇

子瑜「絕對領域全露」拜年！

Sandy「23年沒出門跨過年」！曝吳宗憲鐵血家教

虐死邱小妹！他求和解：入獄後賺的錢全賠

信用卡10年最慘　神人公開4組合

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

更多

最夯影音

更多

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面