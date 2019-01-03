先探／謝金河：選站上年線的個股

【文／謝金河】

送走了二○一八，猛然回首，這是一個充滿凶險的投資年代，假如把各項投資標的檢視一下，多數資產負報酬的居多，最具代表性的是比特幣從二○一七年狂漲，市場上很多人追逐，比特幣最高漲到一九二八三美元，那時投資機構預測一八年比特幣會漲到六萬美元，但是好景稍縱即逝，如今徘徊在三千多美元。

全球股市一八年跌多漲少

在這個大投機年代，台灣也因為虛擬貨幣帶旺了挖礦產業，顯卡相關族群在一八年第一季成了最火紅的標的，大家都記得撼訊漲到四二○元，後來跌到四○．二元，青雲從三○．八元飆升到一二○元，最後又回到三一元，麗台漲到四○．六元，又回到十元面額，映泰漲到二九．五元，又回到九．六六元，技嘉漲到九○元，又跌回三六．二元，微星漲到一三一元，又跌到六三．五元。

從比特幣，挖礦帶出二○一八年的大投機狂潮序幕，全球股市在二月出現一波小股災，到了第四季，先是十月中國股市大跌，接著十二月美股又出現大狂殺，全球股市普遍出現空頭走勢。回頭看去年一年，中國Ａ股災情最慘重，深圳Ａ股最慘跌幅近四成，上海Ａ股近三成，香港跌了十三．六一％，全球股市大多數下跌一成多，台股全年跌八．六％，美國道瓊跌了五．六％，Nasdaq跌三．八％，算是跌勢比較輕微的市場。

在二○一八年的全球股市，收盤能夠超越二○一七年底的只有巴西、印度、阿根廷、紐西蘭四個國家，這其中又以巴西大漲十五．○三％表現最出色，印度也上漲五．九三％，這兩個國家股市連續上漲多年，成了全球最醒目的市場，全球股市跌多漲少，也使得去年的股票型基金紛紛出現負報酬。

再看匯市與原物料行情，被視為最安穩的標的黃金在二○一七年收盤是一三○二．六二美元，二○一八年最後一個交易日是一二八二．三美元，全年下跌二一．六美元，跌幅約一．六六％，白銀沒有什麼波動，油價則是開高走低，年尾下跌，尤其是第四季急跌，全年約下跌十％，油價走勢影響了股市，例如二○一八年台塑四寶在前三季靠著油價上漲的溢價，前三季大賺二五○九．○九億元，但第四季油價下跌，台塑四寶已預告二○一九年展望悲觀。

台塑四寶在第四季紛紛大跌，其中台塑化從一五一跌到一○○．五元，台塑從一一九．五元跌到九六元，南亞從八八．四元跌到七二元，台化從一三○元跌到九九．六元，台股的萬點旅程，台塑四寶大漲也是重要的助攻者，現在成了拖累指數的元凶之一。

油價下跌，也使得下游的石化產業苦盡甘來，像是合成橡膠、樹脂、染料、顏料，可能因此而受益，像樹脂的南寶、誠泰科技，材料ＫＹ等，像殺得很深、跌到淨值附近的三芳開始築底反彈，這是油價下跌又造成了一次產業大調整的契機。

另外在國際匯市，美元是最大贏家，二○一七年美元指數在九二．二九七，一八年最後一個交易日是在九六．○二四，全年上漲四．○三六％，在全球匯市皆趨貶的情況下，跌得最深的有阿根廷披索、土耳其里拉、南非幣、印度盧比及俄羅斯盧布，其他如人民幣在二○一八年從六．○五六兌一美元貶到六．八七五，全年貶值五．六七％，新台幣從二九．八三貶值到三○．七二二，全年約下跌二．九九％，這大致上是全球投資市場的輪廓，可用「跌多漲少」來形容。

賣醬油好過賣晶片

不過在這個全球皆墨的投資市場中，風險雖高，機會也並存，以中國股市為例，去年一年深滬股市都很慘，中國Ａ股三五八三家上市公司，市值減損十四．五九億人民幣，我們所熟悉的個股災情都非常慘重，例如藍思科技從一五一．五九跌到六．四八人民幣，歌爾聲學從四五．四跌到六．六二人民幣，但是做醬油的海天味業去年一年逆勢上揚二三．四％，從二○一七年初的二九．一漲到八三．八三人民幣，一八年前三季營收一二七．一七億人民幣，稅後淨利三一．三一人民幣，ＥＰＳ一．一人民幣，這家在廣東佛山的醬油廠毛利率高達四六．四七％，本益比超過四五倍，在蘋果概念股全面下跌中，海天味業一枝獨秀，印證了尹衍樑先生前些年說「賣醬油好過賣晶片」的新時代，這也給了大家未來選股的省思，這是進入二○一九年第一個選股的省思。

同樣的情況在香港市場，去年恆生、國企指數大約都下挫十三．六％左右，市值最大的騰訊大約下跌二二．五％，但很多獨角獸企業在香港掛牌跌幅都很慘烈，像美圖跌幅逾八成，眾安在線跌幅逾六成，雷蛇跌七三％，蘋果概念股的通達集團跌六成，瑞聲科技跌六六．八九％，舜宇光學跌三一％。

蘋果概念股是二○一八年大輸家，蘋果電腦度過黯淡的一年，比對一下近三年的蘋果走勢，二○一六年蘋果收盤一一五．八二美元，一七年底漲到一六九．二三美元，全年大漲四六．一％。一八年蘋果連續大漲十年的漲勢譜下休止符，一八年底蘋果收在一五七．七四美元，全年下跌十一．四九美元，跌幅六．七九％，蘋果一直以來都是帶引全球創新最主要推手，一八年似乎江郎才盡，開始壓縮下游供應鏈，造成供應鏈股價全面下挫。（全文未完）

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