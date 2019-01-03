先探／3大族群開紅盤搶

告別震盪劇烈的2018年，新的一年該有新希望，不過所面臨挑戰恐不亞於2018年，尤其第一季變數更為繁雜，操作必須更有耐心與果決的判斷力。

【文／黃俊超】

新一年度的開始，應該要懷抱著積極進取的態度樂觀面對，然而，對於全球總體經濟與股市來說，心態就可能必須稍微調整一下，二○一九年至少上半年，仍將持續面對相同的不確定因素干擾，美中貿易戰暫停過後、聯準會政策包含升息與縮表計畫、歐洲政經局勢大亂鬥與中國經濟成長趨緩等，耐心很重要！

首季須嚴控風險

美中貿易戰暫時休兵，不過若依照協議，越接近三月一日攻防恐將越加頻繁，三月中國還有人大與政協兩會，美國則要觀察聯準會會議決議，而二月華人地區還將因傳統農曆新年，減少了約三分之一的工作天數，台灣還有二二八假期，業績可能不會太好看，甚至有些公司恐因經濟規模縮減，而出現單月虧損狀況。

農曆年過後還有兩件事要特別留意，一是一八年下半年為了避免關稅提高，許多企業都提前拉貨，除了從運費價格可以看出端倪外，雖然也將帶給第四季營收淡季不淡的優勢，不過一九年第一季恐相對較淡，再加上一八年基期並不低，整體表現恐不如預期，元月中旬、一八年營收全公告過後，必須思考是否抱股過年。

緊接著農曆年節休假之後，元月營收將全數公告，加上歐美股市變化，預期指數與股價的調整狀況，可能會更為劇烈。二是受到貿易戰影響，中國工人回廠上班的比重有多高。換句話說，如果美中雙方如果沒有好消息，則對於第一季股市表現，恐怕不容太過樂觀期待，操作上的風險控管，就必須更為謹慎。

而在短線上，台股休假四天之中，美國股市為上漲格局，但是台股拉尾盤在前，加上中國與香港股市走跌，使得一九年第一個交易日就下跌超過百點。盤面上，主要仍是前波低九四○○點之上的震盪整理，區間內反覆測試底部而成交量能萎縮，在量能未放大或突破、跌破走勢發生前，個股表現機會依然存在。

若單純以技術分析來看，修正至低點後的反彈無法越過季線，且未能回補跳空缺口，並非強勢，接下來將有可能測試前波低點，除了國際股市是重要觀察指標之外，成交量能萎縮加上日ＫＤ與ＭＡＣＤ在中值附近，顯示短線等待出量的新方向，還須提防均線空頭排列，與周ＫＤ指標再度交叉向下，紀律是操作根本。

整理盤打游擊戰

而在指數發生大幅度變化發生前，個股仍有表現空間，主要集中於中小型股，尤其櫃買指數持穩於季線之上，較加權指數自跌破後再也沒站上為相對強勢，然整體量能雖不至於低到熄火，卻也沒有太大推升動能，橫盤整理的以盤代變格局，已屬相當不易，操作上可從題材面、技術面與等待機會三種方向著手。

盤面上題材性個股，除了如入帳等一次性認列等個別因素之外，主要為具有趨勢性中長期保護產業，如5G、ABF、COF、電池、電動車、AI等，若能獲得法人買盤加持，則或有機會維持一段強者恆強型態，不過也必須留意，受限於籌碼集中化的操作，必須保有一定靈活度，跟法人退場比速度並非易事。（全文未完）

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