2018年台灣資本市場排名向前進　證交所：今年審慎因應貿易戰



▲台灣證交所董事長許璋瑤。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

台灣證券交易所董事長許璋瑤今（3）日指出，美中貿易爭端不確定因素未能消除，雖然全球經濟預測可達3.1%，但略低於去年3.2%，因不確定因素對未來資本市場影響必須觀察；而國際股市在去年第4季反轉，全球資本市場相對緊縮，會導致上市公司競爭相對激烈，且要審慎因應。

證交所於今日下午舉辦歲末新春記者會，除報告過去一年來台北股市在全球的表現與排名，也報告2019年證交所的五大業務重點。

許璋瑤表示，2018年台灣加權股價指數雖下跌8.6%，但在亞洲主要股市中表現相對抗跌，多項指標全球排名提升；且2018年有29家新上市公司，全體上市公司在資本市場籌資金額達到4,966.7億元，雙雙創下五年來的新高。

許璋瑤表示，台股2018年底總市值29.3兆元，在全球排名前進一位至第17名；日均成交值成長24%至1,300億元水準，總成交值在全球排名前進三位至第15名；成交值周轉率上升至92.6%，全球排名前進一位至第8名。

許璋瑤說，2018年台股能有穩健表現的原因，除了市場機制穩定發揮外，更是全體上市公司努力經營的成果。上市公司繼2017年營收成長7.2%，2018年前11月又更進一步成長8.3%，前三季獲利更增加13.2%，突破歷年水準。

再加上台灣上市公司發放的現金股利已連續三年突破1兆元，2018年發放1.3兆元創歷史新高；殖利率超過4%的上市公司超過一半，連續三年4%以上者占四分之一，全體市場殖利率從106年底的4%高水準，度提升至去年底的4.8%。

而許璋瑤也說，市場的回饋機制也相當良好，因去年有四分之三的上市公司為員工加薪，讓其受雇者可以分享營運的成果，擁有更好的生活條件。

許璋瑤提到美中貿易戰不確定因素未除，使海外台商積極調整布局，國際資金也在調節移動，廠商與資金如可回流，並投入發展實體經濟，可望協助國內產業轉型升級，也是資本市場發展的契機。

為更多吸引這些企業和資金，展望未來一年，證交所推出五大業務推展重點：像是擴大資本市場規模，2019年將持續赴海內外招商，積極推動優質企業在台上市；再來是交易制度與國際接軌，明年3月逐筆交易將上路，今年也會先推出「擬真平台」，讓投資人可以有一年的時間，體驗、熟悉新的交易規則，協助全體券商和投資人做好充分的準備；而因應指數化投資的全球趨勢，今年除了研議新類型ETF，預計4月底也將推出全新的指數投資證券（ETN）。

第四，更多推動公司治理，使MSCI在篩選新興市場永續（ESG）指數成分股時，也顯著提升台股權重，可望吸引更多指數化投資資金流入台股；最後因應政府大力推動金融科技，證交所將全力協助券商發展線上證券服務，為鼓勵創新，也免費將即時交易資訊提供給金融科技創新園區的業者，進行數位沙盒實驗。