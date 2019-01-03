政府停擺「結婚證書泡湯」　新郎發文酸爆：謝謝川普！

Thank you @realDonaldTrump for the #TrumpShutdown. Thanks to you, the DC marriage bureau is furloughed the week of our wedding! Please stay in Iraq. Sincerely, unwed former public servants.#MyBigFakeGreekWedding https://t.co/PSoCif83nx pic.twitter.com/bYbGze7grn — Dan Pollock (@DSPollock) 2018年12月27日

國際中心／綜合報導

美國聯邦政府部分停擺已經12天，這使得要辦理結婚登記的新人受到影響。新郎波洛克（Dan Pollock）忍不住在推特發文「謝謝川普」，實際上是在暗酸政府停擺實在擾民。

據《華盛頓郵報》報導，波洛克上(12)月27日和未婚妻迪妮哥布拉絲（Danielle Geanacopoulos）到華盛頓高等法院要領取結婚證書，卻被櫃檯人員告知「喔不，今天沒辦法」，因為婚姻部門也受到「川普停擺」的影響關閉了。

▲川普揚言，如果邊境築牆拿不到錢，政府就繼續停擺。（圖／路透）



曾經在國會工作過的波洛克只好苦中作樂，摟著未婚妻在法院門口苦笑合照，PO到推特並寫下，「謝謝川普帶來的停擺，多虧了你，華府婚姻部門沒開，讓我們領不到證書！請你好好待在伊拉克吧，未能結婚的前公務員敬上。」

市長巴森（Muriel E. Bowser）得知此事後，臨時立法允許政府部門關閉期間仍可發放結婚證書。參謀長法爾基奇奧（John Falcicchio）也表示，「就如同電影《鬼靈精》的主角偷不走聖誕節，關閉婚姻部門也阻止不了愛情。」

聯邦政府部分至今仍是停擺狀態，這是因為美墨邊界築牆的預算一直談不攏，眾議院本周並未安排投票，這意味著政府停擺僵局無法打破。川普25日強硬表示，政府會持續閉關，除非拿到邊境隔離牆計畫的撥款。

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