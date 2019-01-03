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可惜！大樂透頭獎1億元沒人領充公　推測是資深彩迷忘記領獎

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▲▼大樂透。（圖／記者許力方攝）

▲大樂透。（圖／記者許力方攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

去年(2018)10月在基隆市義二路「鋐昌投注站」，開出的大樂透1億元頭獎，沒想到直到今年1月2日都沒人領，超過領獎期限，最終1億元全數沒入公益彩券盈餘。台彩總經理蔡國基猜測，中獎人還包牌，應該是資深彩迷，但是忘記領獎。

10月2日大樂透連槓2期後，在基隆市的「鋐昌投注站」開出大樂透頭獎1億元，一注獨得，中獎號碼是「02、08、16、33、42、47」，特別號「14」。

但這1億元頭獎卻遲遲沒人來領，台彩總經理蔡國基之前還特別到基隆鋐昌投注站，希望動員當地民眾力量，一起尋找頭獎中獎人。

蔡國基表示，依規定開獎後3個月內若未領獎，將沒入公益彩券盈餘，最後期限就是今年1月2日，但最終中獎人還是沒有現身。

蔡國基猜測，該中獎彩券總共投注2組號碼，各用7個自選號碼包牌350元，其中一組號碼中頭獎，除了中頭獎，還中三獎6個，不太可能是觀光客，會包牌又自選號應該是資深彩迷，可能是彩券遺失或是真的忘記領了。

根據台彩統計，歷史上有4位破億獎金沒人來領，其中去年(2018)有兩個沒有來領，去年2月份在台東也有億元中獎人沒來領，接下來就是這次的基隆，很多民眾都覺得很可惜。

▼ 台彩總經理蔡國基。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲▼ 台彩總經理蔡國基。（圖／記者戴瑞瑤攝）

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