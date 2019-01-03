「靈芝王」改標案獲判緩起訴　葡萄王發出六點聲明

▲葡萄王董事長曾盛麟。（圖／記者葉佳華攝）

記者姚惠茹／台北報導

葡萄王（1707）先前爆出員工竄改商標，販售過期保健食品，董事長曾盛麟挨告詐欺，今天（3日）台北地檢署偵結，曾美菁等3人被依背信罪起訴，曾盛麟因認罪，又與下游廠商和解，獲緩起訴處分，對此，葡萄王發出六點聲明。

1.產品改標事件係已離職陳姓主管所主導，本公司所涉違規情事的主導者與決策者，並非現任董事長，惟現任董事長面對公司出現管理面問題願勇敢承擔、積極面對。

2.本於保障消費者權益，本公司對於案發當時購買相關產品(晶識王跟UA3美纖菌)消費者與客戶，已提供全面退換貨之服務，並與相關廠商達成和解，仍再次向消費者及社會大眾由衷表達歉意。

3.對於臺北地檢署作成緩起訴處分，敬表尊重，葡萄王生技歷經此一事件，內部檢驗與庫存報廢等管理制度業已強化，戮力維護產品品質並捍衛消費者之權益。

4.現任董事長曾盛麟自2014年11月7日起所進行一系列內部改革，並成立跨部門食品安全委員會，以維護本公司產品之安全性；產品獲得ISO22000、HACCP等國內外嚴格食品安全認證等，敬請消費者安心。

5.至於葡眾的部分，相關案件係屬葡眾總經理個人行為，旗下子公司葡眾一貫秉持尊重司法，並將全力配合後續案件審理。公司目前營運一切正常。

6.針對過往公司內部治理疏漏，本公司再次表示遺憾及歉意，也願承擔一切法律上之責任；公司一路以來始終秉持以消費者權益為優先考量，未來將加強公司內部管理及精進產品製程，持續為社會大眾提供服務。