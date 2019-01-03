中美貿易引發供應鏈南移　緯創和碩前進印度　

▲緯創董事長林憲銘。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

繼和碩日前證實在印度投資後，緯創也證實，為了因應長期發展需求，將在當地子公司資本額從18億印度盧比，一次擴充到300餘億印度盧比，約為新台幣131.6億元。

緯創（3231）擴大印度投資規模傳聞不斷，去年11月便開始進行增資，將其印度子公司Wistron InfoComm Manufacturing（India）股本，從原本的18.5億盧比一舉擴增至達300億盧比，相當於緯創284餘億元資本額的一半。緯創今日證實，擴充的資本確實是為了繼續投資印度。

緯創在印度既有產線包括iPhone SE及6S等兩大機款代工組裝業務外，也包含非蘋陣營，一共有兩個廠房。

對於印度話題，緯創董事長林憲銘曾在去年6月表示，是個有趣的話題，不僅會建立新廠，也會跟印度品牌合作，並以醫療跟雲端服務進入印度市場。

上個月（12月）和碩董事長童子賢也證實，和碩確實要在印尼巴淡島布局，投資計畫今年上半年會更明朗。

日前外媒報導，印度官員艾爾朗加（Airlangga Hartarto）表示，和碩將在印尼的巴淡島（Batam）投資高達10億美元，且計劃僱用8000至10000名工人。

童子賢上月出席台北電腦公會會員大會會後受訪表示，要鼓勵台商回流，除了具體措施外，時機也很重要，尤其現在面臨全球貿易摩擦問題，其實有不少台商願意回台，時機正好，政府可以要實地了解廠商需求，給予廠商支援和因應。

童子賢表示，這次印尼布局，是委託當地業者合作，委託其設立協力廠，非大規模投資和遷移；未來也將在越南找合作廠商，印尼、越南的規劃影響集團產值比重約1%到4%。

統一全球新科技基金經理人郭智偉分析，中美貿易將引發製造業供應鏈大遷移，會造就很多投資機會，且會形成另一股長期趨勢。不只台廠急於撤離中國大陸，就連中國本地的廠商也要做到原產原銷，也就是賣到哪就到哪生產。