匯市閃崩！蘋果下調展望日圓、澳元嚇怕

▲蘋果稍早前以中國大陸經濟及其他新興市場疲軟為由，調降營收展望，使澳元大幅下挫，日圓暴漲。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

財經中心／綜合報導

今（3）日亞洲早盤，澳元大幅下挫，日圓暴漲。日圓匯率一早便飆漲，一度上漲3.7％至1美元兌104.87日圓，創下3月26日以來新高。由於目前日本適逢假期休市，較平時低的交易量導致一連串暴力波動。

蘋果稍早前以中國大陸經濟及其他新興市場疲軟為由，調降營收展望，被視為中國大陸及新興市場投資替代品的澳元今早一度重挫3.5％至0.6741，創下2009年3月以來的新低。

分析師及交易員表示，全球經濟成長掀起了新的擔憂，算法平台定價遭遇流動性不足引發了「閃電崩盤」。

投銀傑富瑞（Jefferies LLC）全球外匯主管貝克特爾（Brad Bechtel）指出，蘋果的消息正在推動避險資金流動，這似乎已經引發外匯市場的急遽崩盤。

德意志銀行（Deutsche Bank）首席國際策略師拉斯金（Alan Ruskin）表示，隨著紐約交易時段結束及東京的休市，「非常薄弱」及「單邊走勢」的市場可能會加劇匯市波動。

雪梨澳洲國家銀行（National Australia Bank）外匯策略負責人雷阿特里爾（Ray Attrill）指出，日本散戶投資人也可能是匯率大幅波動背後的推手，「澳元／日圓是日本散戶交易中較為活躍的貨幣兌之一，我想，在最初波動之後，算法交易後續可能也會涉及進來。」