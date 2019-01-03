日本化妝品出口連6年創新高　大陸地區進口最多

▲化妝品示意圖。（圖／Pixabay圖庫）

財經中心／綜合報導

日媒報導指出，日本化妝品近年出口數量逐年攀升，主要歸功於訪日遊客在日本購買後使用口碑極佳，回國後繼續購買，而中國大陸明年將實施《電子商務法》，將能抑制水貨的銷售，合法進口的化妝品數量及銷售估計能再上升。

據《日經中文網》報導，從貿易數據來看，化妝水、口紅、護髮素等16中產品是最主要的出口品項，2018年1~11月的化妝品出口額較前年同期成長44％，來到4828億日元，全年出口額更是連續6年創下新高。往年12月因應禮品需求，日本的化妝品銷售會呈現增長的趨勢，因此預計2018年的全年化妝品出口有望突破5000億日圓，來到5200億日元。

若以地區來看，可以發現日本化妝品的主要出口國家貨地區仍是亞洲，占比高達9成，其中出口至中國大陸的占比約34.9％，比例最高，再來依序是香港的25.9、韓國的10.3％、台灣的7.3％以及新加坡的7.3％。會有這樣亮眼的表現，主要歸功於2014年以後訪日遊客增加，遊客在日本購買化妝品並使用後，口碑不錯，並在本國進行購買，也讓日本化妝品在2016年出口首度超越進口。

2019年由於中國大陸將實施《電子商務法》，日本化妝品的出口量預計有機會再度攀升，因為新的電商法推定電商企業需要進行註冊，違法廣告等將被取締，預估販售水貨的中小業者將受到衝擊，而日本的化妝品的正規進口則有望增加。

也因為這樣，日本許多化妝品公司也卯足全力，例如資生堂（SHISEIDO）就計畫要在日本啟用新工廠，全力增産護膚商品，也計畫在今年與阿里巴巴集團合作，啟動商品的共同開發；花王（Kao）也將對主力化粧品工廠小田原工廠進行增産投資。

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