離岸風電開發被彰化卡住　經濟部找業者喝咖啡找解決方案

▲離岸風電卡關，經濟部今天找業者談事，希望找出支持數據來解決問題。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

離岸風電開發卡關，除了彰化縣政府還未給出「複審同意函」，另外也有躉購費率的問題，有風電業者已經喊出暫停在台投資計畫，經濟部長沈榮津今天（3日）受訪說，政府推動離岸風電的政策決心沒有變，展望未來是希望大家一起來面對問題、處理問題，最後解決問題。

由於經濟部在去年11月底預告2019年再生能源躉購費率將大幅調降，讓許多風電業者趕在去年底簽訂合約，不過由於離岸風電位在彰化外海，彰化縣政府說還要「仔細思考」，遲遲沒有發出「複審同意函」，昨天是申請的最後一天，四大風電業者都沒成功闖關，甚至有業者已經喊出要暫停在台投資計畫，讓經濟部今天趕緊找業者喝咖啡。

沈榮津表示，籌設許可的部分，這跟彰化縣政府、漁會等地方來加強溝通。躉購電價則是過去透過公聽會、聽證會等會議蒐集許多很多意見，因此今天再跟開發商來溝通，看看提供給能源局的佐證資料是否哪邊還要再補強，希望大家一起合作。

沈榮津強調，透過資料數據的強化，才能有力的去爭取提到「躉購費率委員會」去說明討論，這讓委員才有討論的依據。沈榮津還說，推動離岸風電要給地方帶來經濟發展、就業機會，「給點時間、給點機會」，多溝通多交流多了解，相信最後是可以共創雙贏。

面對已經有風電業者說要暫停在台灣投資，沈榮津認為，這要在躉購電價跟籌設許可、地方政府漁會等等因素都有進展後，經濟部要有同理心，這部分可以理解。

▼離岸風電卡關，經濟部今天找業者談事，希望找出支持數據來解決問題。（圖／歐風能源提供）