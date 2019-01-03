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孤單聖誕節！德19歲青年輪椅電池引「安全問題」遭趕下機

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▲▼ 瑞安航空,歐洲最大的廉價航空公司,Ryanair。（圖／翻攝瑞安航空粉絲專頁）

▲ 瑞安航空（Ryanair）總部設在愛爾蘭，是歐洲最大的廉價航空公司。（圖／翻攝Ryanair粉絲專頁）

國際中心／綜合報導

德國亞琛（Aachen）一名19歲殘疾青年諾艾爾（Noel Diaz）正開心地準備與父親河賽（Jose Diaz）出國過聖誕節時，卻因為電動輪椅可能引發「安全問題」，遭到瑞安航空公司（Ryanair）無預警地趕下機，而且事後還拿不到機票退費錢，讓父子倆感到相當傻眼。

根據Metro報導，諾艾爾因為患有肌肉萎縮症，自12歲就在輪椅上生活，為了避免登機出現問題，在出發前已經依據航空公司的規定提供輪椅電池的型號與相關資訊，當諾艾爾與父親繫好安全帶入座後，機組人員突然以「安全問題」為由要求他們下機。

諾艾爾這次選擇在聖誕節前夕與父親一同出國，原本是為了到西班牙阿利坎特（Alicante）與其他親戚們一起歡度聖誕節，他們最後卻只能待在亞琛獨自過聖誕。而且根據受害者家屬說法，航空公司拒絕退還120歐元（約新台幣元）的機票錢。

諾艾爾母親娜塔莉亞（Natalia）心疼地表示，之前從未發生類似事件，更何況兒子與丈夫行前都有依照規定提供相關資料，也有明確說明有使用電動輪椅，現在只擔心兒子一段時間來撫平創傷。

▼ 娜塔莉亞心疼兒子無法與家人團聚過聖誕節。

德國亞琛（Aachen）一名19歲殘疾青年諾艾爾（Noel Diaz）正開心地準備與父親河賽（Jose Diaz）出國過聖誕節時，卻因為電動輪椅可能引發「安全問題」，遭到瑞安航空公司（Ryanair）無預警地趕下機（圖／翻攝NATALIA DIAZ臉書）

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關鍵字：亞琛,Aachen,Noel Diaz,諾艾爾,電動輪椅,瑞安航空,Ryanair,聖誕節

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