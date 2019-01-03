傳解散宏星退出VR事業　宏碁：不回應臆測

▲宏星技術(StarVR)以頭戴式VR裝置的設計、製造與銷售為主。（圖／宏星提供）

財經中心／綜合報導

宏碁（2353）旗下VR子公司宏星技術，傳出今年上半年將解散，提列相關損失，面臨單季虧損的壓力，也意味著宏碁要退出VR事業，對此消息，宏碁今天（3日）表示，依照公司政策，不便回應臆測，此時也無相關消息要宣布。

宏星技術（StarVR）為宏碁旗下VR子公司，從事頭戴式VR裝置的設計、製造與銷售，是2016年由宏碁與瑞典遊戲商Starbreeze合資成立，宏碁持股約63.25%，鎖定專業高階的商用娛樂市場。

宏星技術去年4月登錄興櫃交易，本來前景一片看好，但去年前11月營收1,200萬元，年減90%，上半年稅後淨損1.18億元，每股淨損2.45元，已經在去年11月宣布終止股票興櫃市場買賣，並在12月宣布暫停StarVR開發者計畫，推估宏碁將認列新台幣5.7億元損失，影響今年獲利。

根據《經濟日報》報導，市場傳出宏碁正準備解散或變賣宏星技術，新買家可能為大陸或是日本企業，外傳宏基已對宏星技術下最後通牒，若未能在三個月內營利，就會關閉公司，對此消息，宏碁今天表示，依照公司政策，不便回應臆測市場臆測及任何財務數字，此時也無相關消息要宣布。





▲宏星技術旗下頭戴式VR裝置產品。（圖／宏星提供）