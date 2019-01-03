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財神到！台彩推春節新刮刮樂　頭獎2000萬、首創送賓士車

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▲▼台彩新推出2款刮刮樂。（圖／台灣彩券提供）

▲台彩新推出刮刮樂。（圖／台灣彩券提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

台彩今天(3日)針對2019年春節連假，推出5款新春限定刮刮樂，其中最受矚目就屬「2000萬超級大紅包」，頭獎2000萬有3個，二獎200萬加價值158萬賓士車共5個、三獎有100萬300個，5款新上市刮刮樂總獎金超過88億元，總獎項超過1000萬個。

台彩總經理蔡國基表示，每年2000元的刮刮樂都是彩券迷的年度盛事，除了維持頭獎2000萬3個，今年針對二獎200萬特別加了賓士車的獎項，三獎則比去年多加碼100個名額。

這也是刮刮樂首創有實體獎品，蔡國基表示，主要就是參考國外趨勢，國外有送汽車、機車或送VIP門票、郵輪、機票等，2000元面額刮刮樂至今已經推出7年，總是要有一些創新，是台灣首次刮刮樂有實體商品而不是只有現金，加上春節前後是民眾換車高峰，因此特別加上賓士車最新款、價值158萬元。

若以稅來講，二獎200萬元現金是要扣除20%稅率，而賓士車價值158萬元則是採10%稅率，民眾可以用扣稅後的180萬現金，其中挪出15.8萬來繳賓士車的稅。

此外，也首次跟新春賀歲片「大三元」合作發行刮刮樂，每張售價200元，頭獎200萬元共有5個，還有10萬個1500元以上獎項。

蔡國基受訪時也親身分享，他常常假日穿便服去買彩券，去年(2018)整年買彩券累積就有5萬元，包括刮刮樂跟電腦型彩券，其中4成有中獎，最大獎就是中刮刮樂，買1000元中了1500元，且中獎不只1張，電腦型彩券有買200元中2000元。

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