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范疇／美中文明對撞下，台灣的角色？

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▲中美貿易戰目前停火90天。（圖／路透社）

●范疇／兩岸趨勢專家。

半年前當世界稱呼美國對中國的制裁行動為「貿易戰」時，我寫了幾篇文章分析那絕對不是什麼貿易戰，而是一場「經濟行為規範戰」。去年十月四日美國副總統的演講，人們理解為「對中國的批判」，我認為應該稱之為一場「反中共不反中國」的宣言。而當全球都在討論兩霸相爭必有一戰的「修昔底德陷阱」時，我則認為美中之對撞，絕不是西方歷史上傳統的「馬基維利式霸權」對撞，而是一場人類前所未有、近年才看到苗頭的文明、體制、價值觀的對撞。

只有提高到文明、文化的高度，我們才能真正理解這場美中對撞將持續多久，有哪幾種可能的發展路徑，以及判斷其最終的結果。身在台灣的我們，一般最多都只用地緣政治、經濟連鎖效應來判斷台灣在局中的角色，甚至很低端的（抱歉）把它和老早已經脫離現實的統獨思維「送作堆」，或為情緒發洩，或為騙選票。

由於歷史的偶然性和地緣的必然性，台灣在這場人類文明高度的美中對撞態勢下，得到了本來一個小島得不到的文明意義，或者說歷史角色。至於要不要承擔這份文明的意義，及發揮這個歷史角色，這完全取決於台灣二千三百萬公民的意願和意志。

美國向台「借名片」

前陣子我連續三篇文章分析到，美國在此場對撞中遲早會向台灣「借名片」，中共也會不遺餘力阻止美國。在這場摔角賽中，台灣等於是一家精緻的瓷器店，隔壁住著一隻大象，遠方一隻犀牛對著大象衝來，後果不是瓷器店所能掌握的，只能先把貴重的東西固定好。

既然是文明的對撞，我們就來談談文明。首先要闡明兩點：一、中共不等於中國，它只是一個現在統治中國的政權；二、「中華人民共和國」是一個二戰後一九四九年出現的國號，雖然這名號擠進了國際體系，但是這國號背後的體制本質，還沒有和世界國家治理的潮流接軌。

那麼，在人類文明的位階上，「中共」及「中華人民共和國」處在哪個位置？

「中共現象」和「中華人民共和國行為模式」，是一種西方世界沒有經驗過的現象，甚至是多數今天活著的中國人知其然而不知其所以然的「新常態」。簡化一千倍地講，它是一種經過肢解再勉強縫合起來的「江山觀」、「天下朝廷」、「大一統觀」為體，駕馭在列寧以階級鬥爭為綱的剛性政黨的骨架上的新物種。借用清末張之洞的「中學為體、西學為用」的體用論為比喻，它是一個「皇學為體、列學為用」的混血兒

美國是世界霸權，這沒有問題，我們也不用去美化它。美國警覺到的格局問題是：對中共這新物種的潛移默化、和平演變已經證明無效，那麼，究竟是應該把它打掉後讓中國重練，還是接受這個新物種改變世界的雄心，對未來一百年的美國比較有利？

當然，這是一個學者或思想家才會問的問題，政治家只看短期，美國總統只看四年。對政治領域而言，答案當然是前者。

倒是台灣自己要判斷清楚，台灣究竟只是上述「新物種」身上的一個新器官，還是自己就是另外一個獨立物種？如果想做後者，台灣在自我演化的過程中，是否洗得淨「皇學為體、列學為用」的因子？台灣過去的「一人一票選父母官」的百姓觀，以及「誰選贏誰通吃」的江山觀，洗得乾淨嗎？

如果我說，在這場文明對撞中，把自己身上的江山觀和百姓觀洗得乾乾淨淨，就是台灣的文明意義和歷史角色，不知你是否覺得這要求太高了？

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關鍵字：雲論,范疇,雲論范疇,美中貿易戰,習近平,川普,美國,台灣,經濟

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