蜘蛛咬傷「腹部出現3大洞」　素食女改吃牛排恢復健康

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美國加州一名32歲金髮女塔博爾（Sylwia Tabor）原本是素食主義者，直到2017年，她遭到蜘蛛咬傷腳踝而罹患壞死性筋膜炎後，全身皮膚出現紫紅色，腹部甚至有3條大爛疤，消化系統也無法吸收養分。但神奇的是，當她選擇放棄蔬果，成為一名「牛排食肉者」時，身體卻逐漸恢復健康。

Health coach nearly dies after catching a flesh-eating bug from a spider bite while camping: Sylwia Tabor, 32, of Sacramento, California, was away with friends in Michigan in 2017 when she noticed a pimple on her groin, which later grew to the size of… https://t.co/F88gquI1Ss pic.twitter.com/RJD17p8i3E — RushReads (@RushReads) 2019年1月2日

根據Metro報導，塔博爾於2017年7月與朋友相約露營時，不小心遭到蜘蛛咬傷腳踝，當下她只覺得沒有大礙便不再理會，沒想到8月下旬後，腹股溝間突然長出小膿包，接著逐漸長成如手掌一般的大小，腹部也因腐爛而出現3個大洞，才得知自己得了壞死性筋膜炎。幸運的是，她在接受3小時的手術後，已成功除掉膿包，但也出現無法吸收養分的問題。

由於術後服用大量的抗生素，塔博爾幾乎無法吸收食物養分，而且全身長滿皮疹、整日腹瀉，讓她內心充滿無力感。直到2018年1月，她在朋友的建議下使用「食肉飲食法」（carnivore diet），每餐只吃牛排和內臟補充養分後，塔博爾漸漸感到全身精力充沛，身體比以前更加健康，就連當初反對她只吃肉的妹妹，也感覺到她比以往更有活力。

▼ 塔博爾自2008年開始吃素，每餐只吃種子或蔬菜，沒想到卻因為蜘蛛咬傷得了壞死性筋膜炎。據悉，這是一種身體內軟組織壞死導致的感染疾病（圖／翻攝自pixabay）

報導指出，塔博爾是一名相當自律的素食主義者，自2008年開始每餐只吃種子跟蔬菜後，她在2010年得了堅果過敏症，牙齒也逐漸受傷，2011年搬箱子時撞斷肋骨，每次上廁所時都會出現血便。她也坦承，自己已經開始渴望吃肉，甚至夢想可以吃生肉，每當有人在煎牛排時，她一定會離開房間，因為牛排對她的重衝擊力太大了。

據悉，從這次蜘蛛咬傷恢復後，塔博爾認為，長期過量食用蔬菜和種子會干擾腸胃吸收所需養分。因此，她現在從原本的素食主義者轉變為「牛排食肉者」。