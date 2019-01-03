3萬車主可受惠 Gogoro卡買車分12期零利率

▲兆豐銀推Gogoro聯名卡。（圖／記者兆豐銀行提供）

記者吳靜君／台北報導

兆豐銀近期擴張信用卡市場積極，去年推出Gogoro聯名卡針對Gogoro電池服務費有5%的回饋，刷卡買配件滿額還可以最高500元回饋外。兆豐銀繼續加碼，買車可以分12期0利率。

兆豐銀甫推出Gogoro聯名卡繳交電池月租費還可以享有5%現金回饋無上限，若持卡在Gogoro網路商店購買配件/商品，刷卡滿額還可獲得最高500元現金回饋，就受到外界的關注。兆豐銀宣布，2019年起為期三個月，持卡人將可獨家享有分12期0利率的購車優惠，首次辦卡分期購車，還可享有799元的首刷禮現金回饋，預估方案推出後，將嘉惠至少3萬名潛在車主，而此項策略對於上市以來未曾開放刷卡分期購車的Gogoro而言更是一大創舉。

隨著電動機車越發盛行，許多人購車時皆會優先考慮擁有時尚外型、不排放廢氣又可快速交換電池的Gogoro，看好電動機車市場發展，兆豐銀行今年9月中攜手台灣電動機車龍頭「睿能創意」共同發行的「Gogoro聯名卡」，更在上市當天便傳捷報，單日發卡量迅速衝破2000卡。兆豐銀行順勢再推出「卡友推薦計劃」，只要是「Gogoro聯名卡」正卡卡友，成功推薦朋友辦正卡成功，雙方任刷一筆後，推薦人就能獲得500元刷卡金，推薦2人則可獲得1,000元，依此類推，回饋無上限。搭配此次推出刷卡購車分12期0利率方案，想要入手Gogoro的民眾不妨抓緊機會，只要在2019年3月底前至門市持卡購車，便可享有分期優惠。

▼Gogoro聯名卡三個月內可以分12期0利率買車。（圖／兆豐銀提供）