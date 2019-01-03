北韓駐義大利代理大使傳尋求政治庇護　被召回前急叛變

▲ 金正恩看著飛彈發射。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

南韓媒體今（3）日踢爆，現年48歲的北韓駐義大利代理大使趙成吉（音譯）近來銷聲匿跡，正準備逃亡至西方第3國家。消息人士指出，在羅馬任職的趙成吉在2018年12月初向義大利尋求政治庇護，目前受到政府的安全保護，保障他在尋求投誠至他國期間不被遣返回國，但無法確認他是否有投誠南韓的意願。

《中央日報》援引外交當局人士說法指出，北韓2000年1月與義大利建交，同年7月在羅馬開設大使館，派大使常駐。但平壤當局2017年9月3日進行第6次核試後，義大利將北韓大使文正男（音譯）驅逐出境，同年10月由趙成吉擔任代理大使。

一名北韓問題專家透露，趙成吉是北韓權力核心高層官員的兒子或女婿，雖然職位是代理大使，實際上就是行使大使的職權。另有外交知情人士表示，趙成吉尋求政治庇護的動機目前不明，但他在義大利生活3年，剛好面臨被調回平壤的時機，卻做出違抗平壤旨意的行動，顯示他不願被召回北韓。

據報導，北韓駐外人員任期通常為2至3年，僅特殊身分者任期可達10年以上。此外，一般北韓駐外人員部分家屬必須留在北韓作為「人質」，但趙成吉的妻小都與他在羅馬生活，可見他身分特殊。

事實上，過去也曾發生北韓外交官在海外尋求政治庇護的情況，最近一次為2016年，駐英國大使館公使太勇浩投誠南韓；但趙成吉仍是現任領導人金正恩上台後，大使級駐外人員尋求政治庇護的首例。