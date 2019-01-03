《小王子》猴麵包樹現實中瀕臨滅絕　2千年「生命之樹」10年死光

▲ 猴麵包樹外觀特別。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

法國經典名著《小王子》中，B612星球上有一種名為「猴麵包樹」（Baobab Tree）的植物，為了不讓小小的星球被猴麵包樹撐得爆裂，小王子總是勤奮的剷除樹苗。然而，在現實中名為「猢猻樹」的猴麵包樹如今已經瀕臨滅絕危機；受到氣候變遷影響，非洲這類古老的生命之樹正在死去。

根據上個月發表於《自然植物》（Nature Plants）雜誌的一份報告，由於全球氣溫不斷上升，許多古老的猴麵包樹正在死亡，其中一些樹齡已經達到3000年。研究發現，過去12年間，最古老的13棵猴面包樹中有9棵，最大的6棵中則有5棵部分或全部死亡。

作者指出，「我們懷疑，大型猴麵包樹的滅絕可能與氣候條件的重大改變有關，尤其是對南部非洲的影響。但為了支持或反駁這種假設，還需要進一步研究。」

南非約翰尼斯堡iThemba實驗室的資深科學家伍德本（Stephan Woodborne）則表示，「我們在南非南部觀察到最古老的樹中，有3棵樹齡超過2000年的，都在過去10年間死了。樹齡介於1000到2000歲之間的11棵樹中，有6棵已經死亡。」

外觀引人注目的猴麵包樹長得有一輛公車那麽寬，樹幹中空，過去曾被用作儲藏室、監獄，甚至酒吧；在非洲備受尊崇，幾世紀以來都是當地人的主食，對當地居民來說非常重要。