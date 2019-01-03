正妹遊客狂磨蹭！　C羅銅像下體慘遭「手動愛撫拋光」

▲葡萄牙足球明星C羅在老家經營佩斯塔納CR7酒店，沒想到門前他的個人銅像成為另類熱門觀光點。（圖／翻攝自IG／laura_dances1、riemaflee）



實習記者陳妙津／綜合報導

葡萄牙足球明星C羅（Cristiano Ronaldo）2014年在老家豐沙爾投資，經營副業「佩斯塔納CR7酒店」（Pestana CR7 hotel），門外還擺了一尊比真人還高的C羅銅像，但因為太過「雄偉」，導致不少女生想入非非，一摸就不肯罷手，導致C羅雕像的重點部位被「越摸越亮」。

據英國《太陽報》報導，許多粉絲到訪C羅故鄉都熱衷與酒店雕像合影，隨著時間過去，C羅銅像的跨下也被「手動拋光」，變成金黃閃亮的顏色，在畫面上顯得尤其突出。「另類觀光重點」也被遊客約翰（John Rodgers）注意到，他拍下照片用WhatsApp傳到家庭群組分享，果不其然沒人能忽視C羅的跨下風景，都忍不住大噴笑。

在 Instagram 查看這則貼文 An（@getinspiredlondon）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 9 日 上午 9:54 張貼

▲許多遊客來到當地都要摸摸C羅雕像。



約翰表示，當天不只有一人對雕像的跨下別有興趣，其中有名年輕金髮正妹尤其熱愛，一摸就不放手。而從IG照片看來，對雕像伸出鹹豬手不過只是必備拍照姿勢，還有金髮嫩妹翹起美臀「督上去」，尺度火辣破表。

在 Instagram 查看這則貼文 Laura（@laura_dances1）分享的貼文 於 PDT 2016 年 10月 月 22 日 下午 2:16 張貼

▲連金髮正妹也翹起美臀，姿勢尺度超大。



類似銅像遭鹹豬手案例不只這件，法國巴黎墓園也有座銅像，原本為紀念19世紀因公開批判時政，遭拿破崙姪子皮耶爾一槍殺害的記者諾爾（Victor Noir），近年因不少人相信諾爾銅像是「懷孕之神」，導致銅像下體也被信徒們摸到發光。

不過C羅尷尬銅像卻比諾爾還多，2017年葡萄牙興建以他為名的新機場，結果機場內的半身C羅銅像帶著扭曲微笑，被批評「醜到翻」。銅像設計師Emanuel Jorge da Silva Santos還因此變成全民公敵，所幸2018年他又重塑了一座C羅半身像取代，才得以洗刷汙名。

▼2017年被罵醜爆的C羅半身雕像（右）與2018年重塑款（左）的對比

