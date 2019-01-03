製造業景氣燈號連亮6顆「低迷」黃藍燈　3指標恐跌至「衰退」藍燈

▲受國際利空消息影響，2018年11月製造業景氣燈號，信號分數月減1.23分，創下8個月來新低水準。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣經濟研究院今（3）日公布2018年11月製造業景氣燈號，受全球經濟成長放緩、美中貿易戰衝突未解、國際油價走低等影響，整體製造業景氣信號分數月減1.23分，一口氣跌至2018年4月以來新低，連續6個月亮出「低迷」的黃藍燈，待未來實際值公布後，恐將轉為「衰退」的藍燈。

觀察11月國內製造業相關數據，受到智慧手機需求放緩、半導體進入庫存調整階段、國際原物料價格大幅下跌等因素影響，加上美中貿易爭端不確定性仍存，廠商接單轉趨保守觀望，使得國內出口與外銷訂單年增率皆由正轉負，製造業生產動能受限，拖累需求面、原物料投入面與售價面指標表現，整體製造業景氣燈號續維持在低迷的黃藍燈。

台經院助理研究員方俊德分析，從細部產業來看，在原物料相關產業方面，受到國際油價走低、美中貿易爭端未解、全球經濟成長放緩，使得下游買盤購料更趨向保守觀望，石化產品、塑橡膠原料價格普遍下跌，影響需求面與售價面指標表現，導致11月化學材料業與化學製品業的景氣燈號皆由低迷的黃藍燈轉為衰退的藍燈。

至於半導體業方面，終端應用市場受到美中貿易戰波及、品牌手機需求未如預期、記憶體庫存調整價格下跌、虛擬挖礦晶片需求疲弱等因素影響，使得半導體相關供應鏈廠商營收表現不如上月，拖累需求面與售價面指標表現，因此11月半導體產業景氣燈號則由低迷的黃藍燈轉為衰退的藍燈。

▲台經院最新公佈2018年11月製造業景氣燈號，連續6個月閃出「低迷」的黃藍燈。（圖／台經院提供）

方俊德示警，整體來看，製造業景氣燈號已連6個月為黃藍燈表現，且就景氣信號分數來看，不僅較2017年同期表現為差，也是自2018年4月以來新低水準，分數僅跨過黃藍燈門檻值的下限，待實際值公布，修正後仍可能影響本月燈號。

展望未來，方俊德說，儘管全球經濟出現緩和跡象，包括美中貿易戰暫時停止升級90天、聯準會下修今年升息幅度、產油國同意擴大減產等，不過這些成效仍有待後續觀察，然而全球股市自2018年第四季起波動加劇，金融市場恐慌情緖高漲，加上近期國際油價已跌至45美元上下，若油價劇烈震盪，將不利於原物料產業表現。

另外，由於美中貿易逆差仍大，加上智財權、技術轉移、市場准入等問題未解，除非陸方進一步承諾且實質加大開放市場，否則短期內美中貿易爭端仍難以完全消弭，增添全球經濟前景的不確定性。