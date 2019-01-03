華為孟晚舟上月被捕　庫克：不擔心本季的大陸行

▲蘋果執行長庫克卻不認同外界揣測中國大陸可能有報復行動的說法。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

華為副董事長兼首席財務長孟晚舟上個月在加拿大被捕，使得各歐美各大科技巨頭人心惶惶，擔心入境中國大陸恐遭報復性逮補，不過蘋果執行長庫克卻不認同外界揣測中國大陸可能有報復行動的說法，並稱自己並不擔心這趟中國大陸行。

庫克（Tim Cook）計畫本季將有一趟大陸行，稍早前他接受CNBC採訪時表示自己並不擔心前往中國大陸，「我10月時就到過那裡，我將在這一季末再去一趟，我覺得這沒什麼。」

加拿大上個月應美國要求，逮捕華為首席財務長孟晚舟，此次逮捕行動加劇了美中兩國間貿易緊張局勢，並引發引起外界揣測，中國大陸可能會針對美國公司的執行長施以報復。庫克對此表示：「我不知道那種事，我也不需要知道、不必知道。但我可以告訴你的事，我去那裡（中國大陸）時，我感到自己很受歡迎。」

蘋果的供應鏈已在中國大陸深根，庫克近幾個月來，數度公開反對美中貿易戰，甚至親自與美國總統川普討論過此事。

蘋果周三（2）以中國大陸經濟方緩為由，大幅下修營收展望。庫克說：「我確信，美中建立起強大的貿易關係將符合兩國的最佳利益。這是兩個國家間的大協議，它非常複雜，也明顯需要新的進展，這些都是無庸置疑的。」庫克認為，企業可以將兩國聚集起來發揮關鍵作用。