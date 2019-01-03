「加州最老監獄」18年來越獄第一人！　 21歲囚犯4天後被捕

▲ 門多薩逃亡4天後，最終還是在一間速食店被捕。（圖／翻攝自洛杉磯警察局推特／@LAPDHQ）



國際中心／綜合報導

有「加州最老監獄」之稱的聖昆丁州立監獄（San Quentin State Prison）出現了18年來第一名越獄成功的囚犯，21歲的門多薩（Shalom Mendoza）逃亡了4天後，在一間距離監獄超過200英里（約322公里）的速食店被捕。獄方發言人加德亞（Robert Gardea）指出，門多薩逃走前被安排在監獄牆外工作。

門多薩最後出現在監獄內是在上月26日晚間6點多，當晚9點35分被通報失蹤。他當晚劫走了一輛銀色豐田RAV4 SUV，該車掛有加州車牌6STZ502。據《每日郵報》報導，警方當天接獲線報，最後順利在塔可鐘（Taco Bell）的一間分店逮捕門多薩。

Authorities today apprehended Shalom Mendoza, who walked away from #SanQuentin prison on Dec. 26. Read more...https://t.co/bMtwVqnoNv pic.twitter.com/PdoFG7bzcN — CA Corrections (@CACorrections) 2018年12月29日

資料顯示，門多薩因劫車時使用致命武器、企圖逃避警方追捕等罪刑被判入獄5年，2017年12月20日被送至聖昆丁州立監獄，之後被安排到一支囚犯工作團隊。事發後，州懲教局發言人卡利臣（Jeffrey Callison）表示，當局會改善逃脫處的圍欄、燈光及警報，也會加強巡邏人員。

1952年啟用的聖昆汀監獄是加州最舊監獄，現有超過4100名囚犯，其中包括加州多數的死囚。報導指出，上一次有人試圖越獄是在2000年，當時圖萊帕（Paul Tuilaepa）、考克斯（Tiequon Cox）及傑克森（Noel Jackson）3名囚犯衝向警衛試圖逃脫。

▼ 1952年啟用的聖昆汀監獄是加州最舊監獄。（圖／達志影像／美聯社）

