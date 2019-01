「加州最老監獄」18年來越獄第一人！　 21歲囚犯4天後被捕

▲ 門多薩逃亡4天後,最終還是在一間速食店被捕。(圖/翻攝自洛杉磯警察局推特/@LAPDHQ)



國際中心/綜合報導

有「加州最老監獄」之稱的聖昆丁州立監獄(San Quentin State Prison)出現了18年來第一名越獄成功的囚犯,21歲的門多薩(Shalom Mendoza)逃亡了4天後,在一間距離監獄超過200英里(約322公里)的速食店被捕。獄方發言人加德亞(Robert Gardea)指出,門多薩逃走前被安排在監獄牆外工作。

門多薩最後出現在監獄內是在上月26日晚間6點多,當晚9點35分被通報失蹤。他當晚劫走了一輛銀色豐田RAV4 SUV,該車掛有加州車牌6STZ502。據《每日郵報》報導,警方當天接獲線報,最後順利在塔可鐘(Taco Bell)的一間分店逮捕門多薩。

Authorities today apprehended Shalom Mendoza, who walked away from #SanQuentin prison on Dec. 26. Read more...https://t.co/bMtwVqnoNv pic.twitter.com/PdoFG7bzcN