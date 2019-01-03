降價與銷售不如預期等兩大利空　特斯拉開盤重挫逾10％

▲美國電動車大廠特斯拉（Tesla）。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）近期因為調降旗下電動車的售價，再加上車款交付量較分析師預估的來的低，進而影響投資人信心，導致該公司股價周三（2）一度重挫逾10％。

據CNBC報導，特斯拉在周三（2）宣布旗下全部車款售價都調降2000美元，以因應美國調降的綠能補助稅，但Wedbush的分析師Dan Ives表示，特斯拉雖然表示降價是為配合美國調降的綠能補助稅，但投資人可能不會這麼想，投資人可能會認為特斯拉是為了要刺激低迷的美國市場需求，才出此招數。

特斯拉也宣布該公司在去年第四季共交付90700輛電動車，增加了8％，創下歷史新高，但這樣的數據仍較華爾街分析師先前預估的低。該公司指出，去年第四季，Model 3交付了63,150輛、Model S交付了13,500輛、Model X SUV則交付了14,050輛，但分析師先前預估Model 3應交付了64,900輛、Model S為14,200輛、Model X SUV則為13,600輛。

這樣的利空因素也導致特斯拉周三（2）股價一度重挫逾10％，股價在下午時跌幅收斂，最終以每股310.12美元收盤，跌幅6.81%。