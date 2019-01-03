她整形成完美正妹回家　卻被聾啞母崩潰推開：這不是我孩子

▲女子為了改變人生，才會下定決心整形。（圖／翻攝自YouTube／Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam Hàn Quốc）

國際中心／綜合報導

越南一名23歲女子因為天生相貌不佳，使得人生處處碰壁，不但從小就遭人嘲笑長相，長大後更因為這樣無法順利找到工作，然而她被節目選中進行整容手術，雖然順利變成正妹，返家探望聾啞母親時，對方卻拒絕相認，不但驚恐地推開她，還撕掉了能證明她身分的報告。

根據越南《24h》報導，23歲的曹思蘭（Cao Thị Lan，音譯）出生在一個破碎家庭，父親從小就消失不見，使得她和弟弟，只能和身為聾啞人士的母親相依為命，她表示，「我的母親雖然不像其他母親，不是一個普通的女人，但她一直以自已的方式愛著我們，我很想蓋一座房子孝順她。」

曹女雖然很想好好工作回報母親，卻因為長相問題，找工作時處處碰壁，她坦承自己一度想不開打算輕生，是想到母親與弟弟才努力活了下來，4個月前她順利獲得美容贊助計畫的資格，進行了鼻子、下巴、牙齒、眼瞼等一系列手術，手術完成後整個人判若兩人，然而當她開心回家告訴母親時，卻無法獲得對方的接納。

▼女子外貌雖然變美，母親卻拒絕與她相認。（圖／翻攝自YouTube／Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam Hàn Quốc）

影片中，曹女的母親看到她，滿臉充滿了驚恐，即使她拿出照片以及身分證明，對方仍無法相信這個事實，甚至情緒激動地推開了她，並撕碎身分證明的紙條，表明「這不是我的孩子」，讓她忍不住大哭，「我進行了讓自己更美麗的手術，想要改變生活幫助媽媽，難道我做錯了嗎？」

當曹女難過地要離開時，母親卻突然追了上來拉住她，2人最後相擁並崩潰大哭，場面十分感人，她表示，「媽媽當時抱著我，叫我留下來，她一直哭並且看著我的臉」，雖然對方還沒有完全相信自己，但她相信，雖然外貌變了，也不會改變她們母女之間的感情。