巨大加速歐洲新廠佈局因應高關稅　法人：營收可望回到高峰

▲巨大集團加速拓展歐洲佈局，法人看好後市表現。（圖／捷安特提供）

記者林淑慧／台北報導

貿易戰的高關稅持續衝擊台灣自行車產業，巨大集團表示，早已做好最壞打算，已趕工興建匈牙利自行車廠，今年下半年就能投產，以就近供貨給歐洲市場；法人表示，電動自行車業務成長快速，產品組合轉佳，預估巨大的營收規模及毛利率可望回到2014至2015年鼎盛時期。

美中貿易戰下周又將談判，在此之前，歐盟執委會上月也通過對所有大陸進口電動自行車、課徵18.8％至79.3％的高額關稅，台灣自行車產業等於面臨歐美兩大市場的高關稅壓力。

為因應美中貿易戰的衝擊，巨大集團優先將大陸廠生產、外銷至美國的訂單，全數拉回台灣生產，目前大甲廠已採取兩班制生產，並將評估籌設台中幼獅廠，並準備擴徵至少300名員工，以因應擴廠需求。

巨大表示，除了正在興建中的匈牙利自行車廠，預計今年下半年投產，產能30萬台，可望就近供應歐洲市場外，部分輸歐電動車也可由荷蘭廠就近供應，建立短鍵供應鏈，將能快速反應市場。

法人指出，自行車零組件缺貨情況已有緩解跡象，有助巨大重返強勁復甦，紛紛上調目標價，外資青睞巨大優秀的製造技術，目標價由165元上調至168元，看好其後市表現。