廢除離婚、墮胎禁令後　愛爾蘭新法將精神虐列為刑事犯罪　

▲愛爾蘭新法將精神虐待列為刑事犯罪。（示意圖／達志影像）



記者張方瑀／編譯

從今年起，婚姻關係間的心理、精神虐待在愛爾蘭是犯法的！禁止離婚的天主教國家愛爾蘭，在新版的家庭暴力防治法讓「高壓控管」（coercive control）的受害者可以尋求保護。雖然精神虐待比身體暴力更難識別，但同樣對於個人具有破壞性的影響。愛爾蘭司法與平等部長認為，這條新法代表社會將不再容忍親密關係中，違反彼此信任的行為。

愛爾蘭司法與平等部長佛萊納根（Charlie Flanagan）在聲明中表示，親密關係間非身體暴力的虐待，對於受害者來說具有同樣程度的傷害，因為它濫用了兩人之間獨特的信任感。根據歐洲聯盟基本權利機構（FRA）的調查數據指出，有31%的愛爾蘭婦女表示曾經遭受伴侶的精神虐待、23%的受訪者曾經遭到控制、24%的受訪者曾遭身體虐待。

愛爾蘭全國家庭暴力婦女援助組織主任馬汀（Margaret Martin）認為，此法雖立意良善，但必須立刻有實際作為，「它必須是積極的、實際的，所有紙上的承諾必須要付諸實行，以有效保護家庭，受害者要能夠立刻感受到變化。」該組織的報告指稱，在2017年愛爾蘭有1萬5833起家庭暴力事件，其中約有1萬件是精神虐待，而男性佔施虐者的83%。

愛爾蘭是少數將心理或精神虐待定為刑事犯罪的國家之一，新法包含將強迫婚姻定為刑事犯罪，廢除允許未成年夫婦結婚，並允許家庭暴力受害者申請安全保護令。2010年法國將親密關係間的精神暴力定為刑事犯罪，最高可罰3年監禁和4萬5000歐元（約台幣150萬元）的罰款、英國也在2015年將伴侶間的高壓控管列為刑事犯罪。

