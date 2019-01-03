邵宗海／台北已走向「全面對北京抗衡」的局勢

●邵宗海／政治大學中山所教授兼所長、文化大學教授兼社科院院長、澳門理工學院名譽教授，抱持「只寫我相信而且有佐證的事實」理念寫作。

就在習近平於1月2日上午10時在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表重要講話之後。蔡英文也就在當日下午針對習近平的談話，說明台北當局立場。

由於就在前一天，蔡英文剛發表完《2019新年談話》，其中部份內容裡已先有準備因應習近平今天講話的內容，因此等到第二天談話標題，特別標示出「總統針對中國國家主席習近平發表《告台灣同胞書》40周年紀念談話說明我政府立場」的講話時，看起來確是「針對性」甚強，甚至還可形容說根本已經是準備「全面展開對北京的抗衡」。

我試以把蔡英文的兩篇談話攤開，與習近平的談話作一對比，真的可以發現的結論就是：兩岸當局的「言辭對抗」已經進入了一個新的過程。

先看看蔡英文在1月1日的《2019新年談話》，其中有段話像極了是台北向北京作出「預告式」的立場宣示，談話的內容是：「我要呼籲中國，必須正視中華民國台灣存在的事實；必須尊重兩千三百萬人民對自由民主的堅持；必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異；也必須是政府或政府所授權的公權力機構，坐下來談。這『四個必須』才是兩岸關係是否能夠朝向正面發展的最基本、也最關鍵的基礎」。

但是，等到習近平在1月2日發表《告台灣同胞書》40周年的紀念談話裡，仍然再次重申：「兩岸關係發展歷程證明：台灣是中國一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的」。

而且自1949年兩岸分治之後，習近平也強調「70年來，我們秉持求同存異精神，推動兩岸雙方在一個中國原則基礎上達成『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』的『九二共識』，開啟兩岸協商談判，推進兩岸政黨黨際交流，開闢兩岸關係和平發展道路，實現兩岸領導人歷史性會晤，使兩岸政治互動達到新高度」。

而且習近平更進一步的加強語氣說：「70年來，我們把握兩岸關係發展時代變化，提出和平解決台灣問題的政策主張和『一國兩制』科學構想，確立了『和平統一、一國兩制』基本方針，進而形成了堅持『一國兩制』和推進祖國統一基本方略，回答了新時代推動兩岸關係和平發展、團結台灣同胞共同致力於實現民族偉大復興和祖國和平統一的時代命題」。甚至於在「習五點」的第二點說明中，習近平要「探索『兩制』台灣方案，豐富和平統一實踐」。認為「『和平統一、一國兩制』是實現國家統一的最佳方式，體現了海納百川、有容乃大的中華智慧，既充分考慮台灣現實情況，又有利於統一後台灣長治久安」。

擺明瞭「和平統一、一國兩制」

習近平同時也補充說「制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。『一國兩制』的提出，本來就是為了照顧台灣現實情況，維護台灣同胞利益福祉。『一國兩制』在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情」。擺明瞭「和平統一、一國兩制」，在北京來說，就是實現國家統一的最佳方式，沒有任何其他選擇的空間。

於是，為了反擊習近平的「一國兩制」的模式，蔡英文幾乎是第一時間就走上發言台，反駁了來自北京的論述，特別是在對「一國兩制」模式的反對，作了極為清晰的立場說明。她說：「我要重申，台灣絕不會接受『一國兩制』，絕大多數台灣民意也堅決反對『一國兩制』，而這也是『台灣共識』」。

不僅如此，針對習近平一再提及的「一個中國」、「九二共識」，蔡英文也有強烈的批駁，她說：「我必須要鄭重指出，我們始終未接受『九二共識』，根本原因就是北京當局所定義的》『九二共識』，其實就是『一個中國』、『一國兩制』。今天對岸領導人的談話，證實了我們的疑慮」。

蔡英文對中共領導人說法的反駁，在台灣政壇來說，她雖不是第一位對北京有過「嚴正言辭」的政治人物，但絕對是有「特別針對性反駁中共領導人」的台灣領導人，這樣言辭當然極可能會導致北京當局對她的反感進展到厭惡的反感。特別在美國總統川普在2018年12月31日簽署由國會通過的《亞洲再保證倡議法案》（Asia Reassurance Initiative Act of 2018, ARIA）並正式生效，蔡英文當局又對此表示誠摯歡迎與感謝之際，相比於她今天對習近平的反彈言辭，作者不會否定兩岸關係情勢將再走惡化，而且至少確定在蔡英文任內，兩岸繃緊的情勢將持續至2020年。

▲美國總統川普在2018年12月31日簽署由國會通過的《亞洲再保證倡議法案》（Asia Reassurance Initiative Act of 2018, ARIA）並正式生效。（資料照／路透社）

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