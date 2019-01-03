楊穎超／習近平「更有錢」版的《告台灣同胞書》

▲習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透社）

●楊穎超／台大國家發展所博士，曾於北京清大、南京大學蹲點研究。關注美中台、兩岸政經發展、交流議題。現於大學任教。

中共總書記習近平2日發表《告台灣同胞書》，內容看起來像是1979年發表版本的更有錢版，因為除了繼續使用民族主義的溫情號召、「一國兩制」、「不放棄武力統一」等主旋律沒有改變外，對台灣人有吸引力的大概就是加上具體應用民生經濟促統兩岸的說詞了。此外，該篇演說的某些弦外之音亦值得我們注意：

首先是習總要講給誰聽？我們知道習曾在福建工作，在中共歷任領導人中算是號稱知台的，但這次談話中還是講了一國兩制，連換個說法或修飾一下都沒有，對台灣人而言一國兩制並沒有吸引力，在與對岸智庫的交流裡他們知之甚詳，但習仍講的這麼直白，這表示還不夠知？還是他的對象其實不只是講給台灣人聽的？而更是講給世界與大陸人民聽的，表示對台灣已經好話說滿、仁至義盡了？

其次，演講中具體倡議「兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排」，這又是講給誰聽的？目前中華民國內部幾個主流政治力量不可能繞過政府自行去談，而在民進黨不承認九二共識前提下，這恐怕是中共對未來民進黨下台後，想要處理兩岸關係的新執政黨，所畫出來的新標準。

從1979年與今年的發表比較看來，第一篇的《告台灣同胞書》發表時，台灣還正處於兩岸間「經濟學台灣、政治學台北」的時代，當時多數台灣人認為該文像是一個冷笑話，畢竟大陸經濟狀況差到在不久之後，中共領導人鄧小平甚至表示擔心中共快被開除「球籍」了，台灣比對岸看來更有朝氣與希望，現在卻淪落到要讓人家來講台灣的前途在於與中共統一。兩岸情勢消長至此，我們這一代實在有愧於前輩的打拼。

蔡政府的回覆則像小孩子吵架一般。除了元旦文告已經說明了其基調外，這次回應看來反應出蔡政府準備在她任期內跟中共保持冷戰到底的關係了。對岸好歹也懂得用溫情做宣傳攻勢，蔡政府這麼強硬的回覆，有達到什麼功效嗎？而在九合一選舉大敗後，台灣人民其實已經告訴蔡政府：你們做的不好，也希望知道蔡政府未來有什麼辦法解決經濟問題阿？

過去在馬政府時代，民進黨一直說經濟不能鎖進大陸，但現在台灣怎麼直接走向國際呢？我們希望蔡政府如果堅持不提九二共識，就別把精力花在與對岸鬥口上面，而是以行動告訴我們，政府要怎樣帶領我們向外開拓新局，重回亞洲四小龍之首的榮光。

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