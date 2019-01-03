蘋果大跌近8%　大立光一度失守3000元

▲大立光執行長林恩平。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

蘋果業績發表營收示警，蘋果股價跌7.7%，台股股王大立光今（3）日首當其衝，開盤跳水，跌破3000元整數大關，上午9點40分前2995元均價。

因中國市場銷售疲弱，蘋果公司今日公布季度業績發布前的營收預警，這是自iPhone2007年開賣以來第一次示警，且第1季營收為840億美元，低於市場預期，同時下調毛利率至 38%，蘋果盤後一度暫停交易，恢復後最深跌 8%。

法人指出，蘋果近期利空不斷，因高通在中國、德國皆取得專利勝利，使得蘋果iPhone X之前的機種皆遭到禁售，加上新機終端買氣不佳。

法人指出，蘋果近期在中國大陸推出了限期優惠，消費者可透過以不限機種、品牌，以舊換新的方式購買iPhone XR及XS系列等新機，期限至2019年1月底。但此法也遭法人唱衰，認為以舊換新的方式，仍無法彌補舊機種禁售的影響。換言之，蘋果本季的銷售實際上仍低於市場預期，而台灣供應鏈的部分，12月營收預期普遍走跌，未來仍有兩個季度的庫存調整。

智慧手機市場近年來成長趨緩，不僅去年蘋果新機賣不動，就連安卓陣營也面臨銷售下滑，大立光身為兩大陣營的供應商，面臨雙重打擊，從去年9月開始，營收逐月下滑，11月災情最為慘重，月減23.08%，年減28%；大立光更預告，12月「看起來會下滑」。

大立光預料將於4日公布12月營收，且將於1月10日召開第4季法說會，市場將關注公司對手機及第1季展望，韓系客戶接單後續及三鏡頭有可能被蘋果採用等話題；然而往往每年第1季都是淡季，加上公司預告營收恐續下滑，法人對公司在本季營運期望也不敢太高。