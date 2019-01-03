NASA拍到最遙遠小行星「終極遠境」　形狀像極「雪人」

▲「終極遠境（Ultima Thule）」由2顆不同大小的球體相連，像雪人一樣。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國太空總署（NASA）的無人太空探測船「新視野號（New Horizon）」於1日當天傳回最新消息指出，已成功飛過距地球最遠的小行星「終極遠境（Ultima Thule）」。NASA也在2日公布探測器所拍到的最新照片，從中可以看到，「終極遠境」由一大一小的球體組成，同時相黏在一起，形狀如同「雪人」一般。

綜合外媒報導，小行星「終極遠境」是目前距離地球最遠，同時也是人類至今探測的最古老星體，由2個相連在一起的球體組成，其中1顆球體比另1顆大3倍，2顆相連的總長度為21英里（約33公里）。科學家將大顆的星體命名為「終極（Ultima）」，小顆的為「遠境（Thule）」，2者結合起來表示「超越已知的世界」。

▲「終極遠境」外觀呈現磚紅色。（圖／達志影像／美聯社）

過去科學家看到「終極遠境」的模糊圖像時稱其形狀如同保齡球，而「新視野號」於美東時間1月1日飛掠「終極遠境」，並於2日傳回更清楚照片後，美國西南研究院首席科學家史登（Alan Stern）開玩笑表示，「保齡球已經是2018年的事了，現在是1個雪人」。

NASA艾姆斯研究中心（NASA’s Ames Research Center）的科學家摩爾（Jeff Moore）表示，這兩顆球體在數45億年前彼此越來越靠近，直到輕輕地碰觸後便以極慢的速度連結。史登表示，「終極遠境」的外觀斑駁，推測表面由水、甲烷和氮氣等混合物形成冰冷外表，透過輻射造成外觀呈磚紅色，「這將會是帶領人類回到45億年前太陽系剛誕生時的時光膠囊，同時也能進一步研究太陽系物體的原始組成環境」。