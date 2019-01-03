聞到阿嬤煮魚味嚴重過敏　11歲男童斷氣前說：爸爸我愛你…

▲即便是氣味也可能引發敏感族群過敏。（示意圖／CFP）



國際中心／綜合報導

紐約布魯克林的11歲男童聖保羅（Camron Jean-Paul）在跨年那天，疑因家人正在烹煮魚湯，因為「聞到魚味」引發嚴重過敏，最後不幸去世，目前詳細死因還在等法醫解剖確定。

據《紐約郵報》報導，事發於1日晚間7時25分，這名傷心欲絕的爸爸表示，當天他和兒子一起前往奶奶家準備過新年，不過卻挑錯了時機，因為家裡正在烹煮鱈魚，廚房四處飄散著煙霧，兒子剛好對魚過敏，光是聞到味道就開始喘不過氣。

▲家裡正在煮鱈魚要過新年。（示意圖／達志影像）



爸爸查覺到兒子不對勁後，立刻用氣喘噴霧器急救，但情況私毫沒有好轉。他表示，「這通常會有效，但那天完全沒用，他平常不會這麼嚴重的。」

聖保羅隨後就因為嚴重氣喘而昏過去，在失去意識前，還喘著氣努力說出「爸爸，我愛你」。爸爸心碎的說，兒子當時還給了我兩個吻，但逐漸感覺到他失去脈搏，「我拼命為他做CPR，他有甦醒過一次，但立刻又陷入昏迷了。」救護車趕到現場時，聖保羅已經失去生命跡象，急救後仍宣告不治。

醫學期刊《臨床及分子過敏》（Clinical and Molecular Allergy）在2009年就發表過研究，即便只是氣味，也可能會引發過敏反應，過去就有兒童同樣是因為吸入魚味，最後過敏死亡。

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