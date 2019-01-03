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一根吸管爆衝突！麥當勞男客「扯女店員衣領10多秒」飆罵踹肚遭逮

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▲▼ 美國佛州一間麥當勞周一（12月31日）爆發肢體衝突。（圖／翻攝自臉書／TJ Biandudi）

▲ 事發地點在佛州城市聖彼德斯堡（St Petersburg）。（圖／翻攝自臉書／TJ Biandudi）

國際中心／綜合外電報導

美國佛州一間麥當勞周一（12月31日）爆發肢體衝突，一名中年男子因為店家沒有在公共區域放置吸管供人取用而情緒失控，不但朝著店員怒罵，更伸手抓了女店員的衣領長達10多秒不放，最後在其他店員介入後，才將2人分開，甚至在離開前踹了另名女店員的腹部。根據警方的最新消息，目前已逮捕這名男子。

綜合華盛頓郵報、USA TODAY報導，聖彼德斯堡市議會上月決議在2020年前要全面禁止使用塑膠吸管，而過渡期最晚從2019年開始，也就是顧客若想拿塑膠吸管，必須向商家提出特別要求。

事發於12月31日晚間6點50分左右，泰勒（Daniel Taylor ）當時點完餐後走向調味料區，但卻發現沒有塑膠吸管可以拿，讓他感到相當不高興，便走回櫃台對著女店員開罵，而女店員當下告知對方，當地法律禁止店家在公共區域放置吸管，但男顧客仍不相信，並大喊「才沒有這種法律」。

正當這些口頭辯論越來越激烈時，目擊者拿出手機錄影，不料在按下錄影鍵後，雙方口角演變成肢體衝突。

▼這段影片在網路上瘋傳，目前點閱已衝破290萬次。

Update: My mom and sis Kinie Biandudi recorded this today ...(All started because he wanted a Straw) #McDonalds #OverAStraw #StPetersburgFlorida Location: 4595 34th St S, St. Petersburg, FL 33711 #StPetersburgFlorida #McDonalds #overAstraw

TJ Biandudi 發佈於 2018年12月31日 星期一

影片顯示，泰勒出手拉住女店員的衣領，將她往前拉靠在櫃台上，完全不理會旁邊「快放開她」、「停下來」的勸說，而女店員為了反抗脫身，不斷出拳猛打對方，一旁的男店員和主管見狀紛紛上前試圖把2人拉開，在僵持10多秒後，雙方才放手。泰勒隨後更大喊「經理，我建議你把她解雇」，而女店員則是怒吼「不，是你要去坐牢」。此外，他在離開現場之前，更一腳踢了另名女性員工的腹部。

警方事後也到場了解狀況。根據警方釋出的消息，現年40歲的泰勒已經被逮捕，雖然他身上沒有攜帶武器，但有喝酒跡象，目前人在皮尼拉斯郡監獄（Pinellas County Jail）候審。

麥當勞表示，公司正全面配合警方展開調查，「我們始終把員工和顧客的安全健康列為優先考慮的選項。」

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關鍵字：麥當勞,消費糾紛,打架,北美要聞

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